Pancitos sin harina: la receta de cocina que demuestra que con 3 ingredientes alcanza
La cocina saludable sorprende con pancitos sin harina: una receta de 3 ingredientes que no falla. Ideal para desayunos o meriendas.
Los pancitos sin harina son una de las recetas más fáciles y saludables para preparar un pan casero con apenas 3 ingredientes. Quedan tiernos por dentro, ligeramente dorados por fuera y son ideales para el desayuno, la merienda o para armar pequeños sándwiches. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina saludable, esta preparación es perfecta para quienes buscan reducir el consumo de harinas sin complicarse. Cuando pruebes estos unos pancitos esponjosos y rápidos, no lo vas a poder creer.
FICHA
Tiempo de cocción
20 minutos
Cantidad de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
30 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Saludable
Ingredientes
- 200 gr de yogur griego natural
- 2 huevos
- 200 gr de avena molida
Pasos
- Precalentá el horno a 180 °C y prepará una placa con papel manteca.
- Mezclá el yogur griego, los huevos y la avena molida hasta obtener una preparación homogénea.
- Con ayuda de una cuchara, formá 6 montoncitos sobre la placa.
- Horneá durante 18 a 20 minutos, o hasta que los panes estén dorados.
- Dejá enfriar unos minutos antes de servir.