Pan casero esponjoso: prepará esta delicia para la merienda de hoy

Pasos

Mezclar la levadura seca con el azúcar, el agua tibia y unas cucharadas de harina. Dejar reposar 10 minutos hasta que espume. Incorporar el resto de la harina, la leche tibia, el huevo, la manteca y la sal. Amasar durante 10 minutos hasta obtener una masa lisa y elástica.

Colocar la masa en un recipiente ligeramente aceitado, cubrir y dejar leudar durante aproximadamente 1 hora, o hasta que duplique su volumen.

Desgasificar la masa, darle forma de cilindro y colocarla dentro de un molde para pan previamente enmantecado. Dejar leudar nuevamente durante 30 a 40 minutos.

Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 30 a 35 minutos, hasta que el pan esté dorado y suene hueco al golpear suavemente la base.