Pan casero esponjoso: prepará esta delicia para la merienda de hoy
Elaborá un pan casero esponjoso perfecto para la merienda de hoy. Descubrí la receta ideal para disfrutar en casa.
El pan casero esponjoso, tipo lactal, es perfecto para quienes disfrutan del pan de molde con una miga suave, tierna y liviana. Esta es una de las recetas ideales para preparar en casa y disfrutar en desayunos, meriendas o para hacer sándwiches con un sabor mucho más auténtico que el pan industrial.
Gracias a su textura aireada y a su delicada corteza, el pan casero esponjoso, tipo lactal, se ha convertido en un infaltable dentro de la cocina familiar. Con ingredientes básicos y un poco de paciencia durante el levado, es posible obtener un pan casero perfecto para toda la semana. ¡Manos a la obra!
FICHA
Tiempo de cocción
35 minutos
Cantidad de pasos
25 minutos
Tiempo total de preparación
2 horas y 15 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Media
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 500 g de harina 000
- 10 g de levadura seca
- 250 ml de leche tibia
- 50 ml de agua tibia
- 50 g de manteca blanda
- 1 cucharada de azúcar
- 1 cucharada de azúcar
- 1 cucharadita de sal
- 1 huevo
Pasos
- Mezclar la levadura seca con el azúcar, el agua tibia y unas cucharadas de harina. Dejar reposar 10 minutos hasta que espume. Incorporar el resto de la harina, la leche tibia, el huevo, la manteca y la sal. Amasar durante 10 minutos hasta obtener una masa lisa y elástica.
- Colocar la masa en un recipiente ligeramente aceitado, cubrir y dejar leudar durante aproximadamente 1 hora, o hasta que duplique su volumen.
- Desgasificar la masa, darle forma de cilindro y colocarla dentro de un molde para pan previamente enmantecado. Dejar leudar nuevamente durante 30 a 40 minutos.
- Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 30 a 35 minutos, hasta que el pan esté dorado y suene hueco al golpear suavemente la base.
- Retirar del horno, dejar reposar unos minutos, desmoldar y enfriar completamente sobre una rejilla antes de cortar las rebanadas.