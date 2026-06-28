Los pasteleros coinciden: para que tus pepas salgan increíbles no amases en exceso
Si buscás unas pepas doradas y suaves con un relleno generoso de dulce de membrillo, los pasteleros coinciden: la clave está en no amasar la masa de más.
Las pepas caseras son una de las recetas más tradicionales de la pastelería argentina. Con su masa tierna y mantecosa y el clásico centro de dulce de membrillo, son ideales para acompañar el mate, el café o el té, y conquistar a toda la familia con un sabor que nunca pasa de moda. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina casera, esta preparación destaca por su sencillez, su excelente rendimiento y su textura que se deshace en la boca. Seguí el paso a paso y prepará unas pepas doradas, suaves y con un relleno generoso de membrillo.
FICHA
Tiempo de cocción
15 minutos
Cantidad de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
35 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Pastelería argentina
Ingredientes
- 300 gr de harina 0000
- 150 gr de manteca a temperatura ambiente
- 100 gr de azúcar
- 1 huevo
- 1 yema
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- 300 gr de dulce de membrillo
- 2 cucharadas de agua
Pasos
- Precalentá el horno a 180 °C. Batí la manteca con el azúcar hasta obtener una crema.
- Incorporá el huevo, la yema y la esencia de vainilla. Mezclá bien.
- Agregá la harina y el polvo para hornear tamizados hasta formar una masa suave.
- Formá pequeñas bolitas, acomodalas sobre una placa para horno y realizá un hueco en el centro con el dedo o el mango de una cuchara.
- Derretí el dulce de membrillo junto con el agua a fuego bajo o en el microondas y rellená cada pepa.
- Horneá durante 12 a 15 minutos, hasta que la base esté apenas dorada.
- Dejá enfriar antes de servir.