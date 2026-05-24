Recetas económicas y caseras: pepas de batata, perfectas para este feriado
Las pepas de batata son una variante deliciosa de las clásicas galletitas rellenas, con una masa suave y un delicado sabor dulce que las hace irresistibles. Esta es una de las recetas ideales para acompañar el mate, el café o el té, y permite preparar una opción casera con ingredientes simples y mucho sabor. ¡Manos a la obra!
Gracias a su textura tierna y a su característico centro de dulce, estas exquisiteces se han ganado un lugar especial en la cocina hogareña. Son fáciles de elaborar y perfectas para disfrutar en cualquier momento del día, ya sea como merienda o para compartir en reuniones familiares.
FICHA
Tiempo de cocción
15 minutos
Cantidad de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
35 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 300 gr de puré de batata
- 250 gr de harina común
- 100 gr de manteca
- 80 gr de azúcar
- 1 huevo
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 200 gr de dulce de batata
Pasos
- En un bol, mezclar el puré de batata, la manteca blanda, el azúcar, el huevo y la esencia de vainilla. Incorporar la harina común y unir hasta obtener una masa homogénea.
- Formar pequeñas bolitas de masa y colocarlas sobre una placa para horno. Presionar suavemente el centro de cada una para crear una cavidad.
- Rellenar cada cavidad con una pequeña porción de dulce de batata.
- Hornear a 180 °C durante 12 a 15 minutos, hasta que las pepas estén apenas doradas en la base.