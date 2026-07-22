Rolls de pizza: la receta para que disfrutes de un sabor único
La clave para unos rolls de pizza esponjosos y aireados reside en dejarlos reposar 15 minutos después de armarlos, un truco de la cocina casera.
Los rolls de pizza son una de esas recetas irresistibles que combinan lo mejor de una pizza con la practicidad de un bocado individual. Son ideales para compartir en reuniones, cumpleaños, picadas o como una cena diferente, con una masa esponjosa y un relleno lleno de sabor. ¡Manos a la obra!
En la cocina casera hay un truco que hace toda la diferencia: dejá reposar los rolls de pizza unos 15 minutos después de armarlos antes de llevarlos al horno. Este segundo levado les aporta más volumen, una textura mucho más aireada y un resultado digno de una pizzería.
FICHA
Tiempo de cocción
25 minutos
Tiempo de pasos
30 minutos
Tiempo total de preparación
2 horas (incluyendo los leudados)
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Panadería / Pizzería
Ingredientes
- 500 gr de harina 000
- 10 gr de levadura seca (o 30 gr de levadura fresca)
- 300 ml de agua tibia
- 40 ml de aceite de oliva
- 10 gr de sal
- 1 cucharadita de azúcar
- 200 gr de salsa de tomate (para el relleno)
- 250 gr de mozzarella rallada (para el rellena)
- 1 cucharadita de orégano
- ½ cucharadita de ají molido (opcional)
Pasos
- Mezclá el agua tibia, el azúcar y la levadura. Dejá reposar durante 10 minutos hasta que espume.
- Colocá la harina en un bowl, agregá la sal, el aceite y la mezcla de levadura. Amasá durante 10 minutos hasta obtener una masa lisa y elástica.
- Cubrí la masa y dejala leudar aproximadamente 1 hora, hasta que duplique su tamaño.
- Estirá la masa formando un rectángulo de aproximadamente ½ cm de espesor.
- Distribuí la salsa de tomate, la mozzarella, el orégano y el ají molido.
- Enrollá la masa firmemente como si fuera un pionono.
- Cortá rodajas de unos 3 cm de grosor y acomodalas en una fuente para horno, dejando un pequeño espacio entre ellas.
- El secreto para que queden bien esponjosos: dejá reposar los rolls ya armados durante 15 minutos antes de hornearlos. Este segundo levado hace que crezcan aún más y queden con una miga mucho más tierna.
- Horneá a 200 °C durante 20 a 25 minutos, hasta que estén bien dorados.