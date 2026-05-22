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La mejor de nuestras recetas: pizza de espinaca con salsa blanca

Descubrí la exquisita pizza de espinaca y salsa blanca, una de las recetas imperdibles para los amantes de la cocina.

Candela Spann

De nuestras recetas favoritas, pizza casera

De nuestras recetas favoritas, pizza casera

Shutterstock

La pizza de espinaca y salsa blanca es una alternativa deliciosa para quienes buscan disfrutar de una pizza diferente, cremosa y llena de sabor. Esta es una de las recetas que más amamos, porque combina una base crocante con una cubierta suave y equilibrada, ideal para compartir en almuerzos, cenas o reuniones informales. Aprendé a preparar la masa fácilmente cliqueando acá. ¡Manos a la obra!

Gracias a la combinación de vegetales y una salsa cremosa, la pizza de espinaca y salsa blanca se ha convertido en una opción muy popular dentro de la cocina casera. Con ingredientes sencillos y una preparación práctica, permite obtener un plato irresistible que conquista a grandes y chicos.

FICHA

Tiempo de cocción
20 minutos
Cantidad de pasos
25 minutos
Tiempo total de preparación
45 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 1 masa para pizza 1 masa para pizza
  • 300 gr de espinaca cocida y escurrida 300 gr de espinaca cocida y escurrida
  • 300 ml de salsa blanca 300 ml de salsa blanca
  • 200 g de queso mozzarella rallado 200 g de queso mozzarella rallado
  • 2 cucharadas de aceite de oliva 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal al gusto Sal al gusto
Pasos
  • Extender la masa para pizza en una pizzera aceitada y cocinarla en horno precalentado a 220 °C durante 8 minutos para realizar una precocción. Extender la masa para pizza en una pizzera aceitada y cocinarla en horno precalentado a 220 °C durante 8 minutos para realizar una precocción.
  • Distribuir la salsa blanca sobre la base y cubrir con la espinaca cocida y escurrida. Condimentar con sal y pimienta al gusto. Distribuir la salsa blanca sobre la base y cubrir con la espinaca cocida y escurrida. Condimentar con sal y pimienta al gusto.
  • Agregar el queso mozzarella rallado de manera uniforme y rociar con el aceite de oliva. Agregar el queso mozzarella rallado de manera uniforme y rociar con el aceite de oliva.
  • Hornear durante 12 minutos o hasta que el queso esté derretido y la masa dorada. Retirar del horno, dejar reposar unos minutos y servir caliente. Hornear durante 12 minutos o hasta que el queso esté derretido y la masa dorada. Retirar del horno, dejar reposar unos minutos y servir caliente.

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