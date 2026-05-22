La mejor de nuestras recetas: pizza de espinaca con salsa blanca
Descubrí la exquisita pizza de espinaca y salsa blanca, una de las recetas imperdibles para los amantes de la cocina.
La pizza de espinaca y salsa blanca es una alternativa deliciosa para quienes buscan disfrutar de una pizza diferente, cremosa y llena de sabor. Esta es una de las recetas que más amamos, porque combina una base crocante con una cubierta suave y equilibrada, ideal para compartir en almuerzos, cenas o reuniones informales. Aprendé a preparar la masa fácilmente cliqueando acá. ¡Manos a la obra!
Gracias a la combinación de vegetales y una salsa cremosa, la pizza de espinaca y salsa blanca se ha convertido en una opción muy popular dentro de la cocina casera. Con ingredientes sencillos y una preparación práctica, permite obtener un plato irresistible que conquista a grandes y chicos.
FICHA
Ingredientes
- 1 masa para pizza
- 300 gr de espinaca cocida y escurrida
- 300 ml de salsa blanca
- 200 g de queso mozzarella rallado
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal al gusto
- Extender la masa para pizza en una pizzera aceitada y cocinarla en horno precalentado a 220 °C durante 8 minutos para realizar una precocción.
- Distribuir la salsa blanca sobre la base y cubrir con la espinaca cocida y escurrida. Condimentar con sal y pimienta al gusto.
- Agregar el queso mozzarella rallado de manera uniforme y rociar con el aceite de oliva.
- Hornear durante 12 minutos o hasta que el queso esté derretido y la masa dorada. Retirar del horno, dejar reposar unos minutos y servir caliente.