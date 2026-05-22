La mejor de nuestras recetas: pizza de espinaca con salsa blanca

La pizza de espinaca y salsa blanca es una alternativa deliciosa para quienes buscan disfrutar de una pizza diferente, cremosa y llena de sabor. Esta es una de las recetas que más amamos, porque combina una base crocante con una cubierta suave y equilibrada, ideal para compartir en almuerzos, cenas o reuniones informales. Aprendé a preparar la masa fácilmente cliqueando acá. ¡Manos a la obra!