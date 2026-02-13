Esta es la receta de masa de pizza casera definitiva ¡fácil, económica y rendidora!
Esta receta de masa para pizza casera combina simpleza y sabor: una guía práctica para lograr una base esponjosa, dorada y perfecta en cualquier cocina real.
La receta de masa de pizza casera es un clásico infalible para cualquier ocasión. Preparar tu propia masa transforma la pizza en una experiencia más rica, aromática y auténtica. Con pocos ingredientes y técnica simple, podés lograr una base esponjosa, dorada y perfecta para tus toppings favoritos fácilmente, sin complicaciones ¡manos a la obra!
Ingredientes (rinde 4 porciones)
500 gramos de harina 000
10 gramos de sal
5 gramos de azúcar
10 gramos de levadura seca
30 gramos de aceite de oliva
300 mililitros de agua tibia
Paso a paso para lograr una deliciosa masa de pizza casera
-1 En un bowl grande, mezclá la harina con la sal. Reservá.
-2 Disolvé la levadura y el azúcar en el agua tibia. Dejá activar 10 minutos.
-3 Sumá la levadura activada a la harina junto con el aceite.
-4 Integrá todo hasta formar una masa.
-5 Amasá durante 10 minutos hasta que quede lisa y elástica.
-6 Tapá y dejá leudar 1 hora o hasta que duplique volumen.
-7 Desgasificá, dividí en bollos y estirá.
-8 Colocá en una pizzera aceitada, agregá salsa y horneá fuerte.
De la cocina a la mesa
Preparar esta masa de pizza casera no solo llena la cocina de aromas irresistibles, también crea un momento para compartir. Amasar relaja, hornear entusiasma y el resultado siempre recompensa. Podés freezar bollos, variar harinas o jugar con fermentaciones más largas para sumar sabor. Servila recién salida del horno, con muzzarella bien fundida y un chorrito de oliva. Porque cuando la receta es simple y la masba está hecha con ganas, la pizza se goza mucho más en familia o con amigos. ¡A disfrutar!