¡Dulce explosión! Receta de cake pops perfectos para el verano

Inspirate en el verano con una receta de cake pops caseros, tiernos y tentadores, ideales para compartir en cualquier ocasión especial.

Color y diversión: receta de cake pops ideal para el verano.

El verano es perfecto para preparar postres divertidos, frescos y fáciles de compartir. Esta receta de cake pops es ideal para fiestas, meriendas o para darse un gusto dulce en casa. Con pocos ingredientes y mucha creatividad, podés lograr bocados tiernos, coloridos y deliciosos que siempre se roban todas las miradas.

Ecelente opción para darle a tu mesa dulce color y diversión
En muchas pastelerías, la receta de cake pops se adapta a sabores como vainilla, chocolate, red velvet o limón.

Rinde: 15 a 18 cake pops

Ingredientes

  • 300 g de bizcochuelo o budín desmenuzado.
  • 150 g de dulce de leche o queso crema.
  • 200 g de chocolate cobertura (blanco o semiamargo).
  • Palitos para cake pops.
  • Granillas o confites de colores.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional).

Paso a paso ¡muy fácil!

1. Desmenuzá el bizcochuelo con las manos hasta obtener migas finas y sin grumos grandes.

2. Agregá el dulce de leche o queso crema y la vainilla. Mezclá hasta formar una masa húmeda y moldeable.

3. Tomá porciones y formá bolitas del tamaño de una nuez. Colocalas en una bandeja.

4. Llevá las bolitas a la heladera por 30 minutos para que tomen firmeza.

5. Derretí el chocolate cobertura a baño María o en microondas, mezclando cada tanto.

6. Mojá la punta de cada palito en chocolate y clavalo en las bolitas. Dejá enfriar unos minutos.

7. Sumergí cada cake pop en el chocolate derretido hasta cubrir por completo.

8. Decorá con granillas o confites antes de que el chocolate se endurezca.

9. Dejá secar parados en un vaso o telgopor hasta que el chocolate esté firme.

Sorprendé con estos cake pops
Gracias a las redes sociales, la receta de cake pops se volvió viral por sus colores y formas perfectas para fotos y videos.

De la cocina a tu mesa

Los cake pops se hicieron famosos gracias a blogs de repostería que los volvieron virales en redes. El suave relleno junto con el chocolate son una combinación perfecta. Para conservarlos en verano, guardalos en heladera hasta 4 días en un recipiente hermético. También podés freezarlos sin decorar y cubrirlos al momento de servir. ¡Probalos!.

