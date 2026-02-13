¡Dulce explosión! Receta de cake pops perfectos para el verano

El verano es perfecto para preparar postres divertidos, frescos y fáciles de compartir. Esta receta de cake pops es ideal para fiestas, meriendas o para darse un gusto dulce en casa. Con pocos ingredientes y mucha creatividad, podés lograr bocados tiernos, coloridos y deliciosos que siempre se roban todas las miradas.

En muchas pastelerías, la receta de cake pops se adapta a sabores como vainilla, chocolate, red velvet o limón.

1. Desmenuzá el bizcochuelo con las manos hasta obtener migas finas y sin grumos grandes.

2. Agregá el dulce de leche o queso crema y la vainilla . Mezclá hasta formar una masa húmeda y moldeable.

3. Tomá porciones y formá bolitas del tamaño de una nuez. Colocalas en una bandeja.

4. Llevá las bolitas a la heladera por 30 minutos para que tomen firmeza.

5. Derretí el chocolate cobertura a baño María o en microondas, mezclando cada tanto.

6. Mojá la punta de cada palito en chocolate y clavalo en las bolitas. Dejá enfriar unos minutos.

7. Sumergí cada cake pop en el chocolate derretido hasta cubrir por completo.

8. Decorá con granillas o confites antes de que el chocolate se endurezca.

9. Dejá secar parados en un vaso o telgopor hasta que el chocolate esté firme.

Los cake pops se hicieron famosos gracias a blogs de repostería que los volvieron virales en redes. El suave relleno junto con el chocolate son una combinación perfecta. Para conservarlos en verano, guardalos en heladera hasta 4 días en un recipiente hermético. También podés freezarlos sin decorar y cubrirlos al momento de servir. ¡Probalos!.