¡Dulce explosión! Receta de cake pops perfectos para el verano
Inspirate en el verano con una receta de cake pops caseros, tiernos y tentadores, ideales para compartir en cualquier ocasión especial.
El verano es perfecto para preparar postres divertidos, frescos y fáciles de compartir. Esta receta de cake pops es ideal para fiestas, meriendas o para darse un gusto dulce en casa. Con pocos ingredientes y mucha creatividad, podés lograr bocados tiernos, coloridos y deliciosos que siempre se roban todas las miradas.
Rinde: 15 a 18 cake pops
Te Podría Interesar
Ingredientes
- 300 g de bizcochuelo o budín desmenuzado.
- 150 g de dulce de leche o queso crema.
- 200 g de chocolate cobertura (blanco o semiamargo).
- Palitos para cake pops.
- Granillas o confites de colores.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional).
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Desmenuzá el bizcochuelo con las manos hasta obtener migas finas y sin grumos grandes.
2. Agregá el dulce de leche o queso crema y la vainilla. Mezclá hasta formar una masa húmeda y moldeable.
3. Tomá porciones y formá bolitas del tamaño de una nuez. Colocalas en una bandeja.
4. Llevá las bolitas a la heladera por 30 minutos para que tomen firmeza.
5. Derretí el chocolate cobertura a baño María o en microondas, mezclando cada tanto.
6. Mojá la punta de cada palito en chocolate y clavalo en las bolitas. Dejá enfriar unos minutos.
7. Sumergí cada cake pop en el chocolate derretido hasta cubrir por completo.
8. Decorá con granillas o confites antes de que el chocolate se endurezca.
9. Dejá secar parados en un vaso o telgopor hasta que el chocolate esté firme.
De la cocina a tu mesa
Los cake pops se hicieron famosos gracias a blogs de repostería que los volvieron virales en redes. El suave relleno junto con el chocolate son una combinación perfecta. Para conservarlos en verano, guardalos en heladera hasta 4 días en un recipiente hermético. También podés freezarlos sin decorar y cubrirlos al momento de servir. ¡Probalos!.