Presenta:

Tendencias

|

Receta

La receta de un desayuno irresistible: tostadas francesas rellenas

Prepara esta receta paso a paso de tostadas francesas rellenas, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una comida única.

Candela Spann

Hoy en día, esta receta es tendencia en redes sociales por sus versiones rellenas y decoradas.

Hoy en día, esta receta es tendencia en redes sociales por sus versiones rellenas y decoradas.

Shutterstock

Esta receta de tostadas francesas rellenas es perfecta para un desayuno especial o un brunch casero inolvidable. Combina pan suave, un relleno cremoso y un exterior dorado irresistible. Es fácil de preparar y transforma ingredientes sencillos en un platillo dulce, reconfortante y delicioso.

Te Podría Interesar

La receta tradicional nació como una forma de aprovechar pan del día anterior.
La receta tradicional naci&oacute; como una forma de aprovechar pan del d&iacute;a anterior.

La receta tradicional nació como una forma de aprovechar pan del día anterior.

Ingredientes para unas tostadas perfectas

Rinde 4 porciones.

  • 8 rebanadas de pan de caja grueso o pan brioche.
  • 150 g de queso crema.
  • 1/3 taza de crema de avellanas o mermelada (100 g).
  • 3 huevos grandes.
  • 1 taza de leche (250 ml).
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla.
  • 1 cucharada de azúcar (15 g).
  • 1/2 cucharadita de canela en polvo.
  • 2 cucharadas de mantequilla (30 g).
  • Azúcar glass al gusto para decorar.
  • Frutas frescas al gusto para servir.

Paso a paso ¡muy fácil!

1- Unta cuatro rebanadas de pan con queso crema.

2- Agrega encima una capa de crema de avellanas o mermelada.

3- Cubre con las rebanadas restantes formando sándwiches.

4- En un recipiente hondo, bate los huevos con la leche, la vainilla, el azúcar y la canela.

5- Sumerge cada sándwich en la mezcla, asegurándote de que absorba bien por ambos lados.

6- Calienta la mantequilla en una sartén a fuego medio.

7- Cocina cada tostada durante 3–4 minutos por lado, hasta que estén doradas y ligeramente crujientes por fuera.

8- Retira del fuego y sirve calientes con azúcar glass y frutas frescas.

Aunque esta receta se asocia con Francia, su origen se remonta a la antigua Roma.
Aunque esta receta se asocia con Francia, su origen se remonta a la antigua Roma.

Aunque esta receta se asocia con Francia, su origen se remonta a la antigua Roma.

De la cocina a la mesa

Preparar tostadas francesas rellenas en casa es una excelente manera de sorprender a la familia con un desayuno diferente y lleno de sabor. Esta receta destaca por su contraste de texturas: crujiente por fuera y suave por dentro. Además, permite múltiples variaciones, ya sea cambiando el relleno por frutas o chocolate. Es ideal para ocasiones especiales o simplemente para consentirse un fin de semana. Con pocos ingredientes y pasos sencillos, se obtiene un resultado vistoso y delicioso que seguramente se convertirá en uno de los favoritos del hogar. ¡A disfrutar!

Archivado en

Notas Relacionadas