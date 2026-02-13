La receta de un desayuno irresistible: tostadas francesas rellenas

Esta receta de tostadas francesas rellenas es perfecta para un desayuno especial o un brunch casero inolvidable. Combina pan suave, un relleno cremoso y un exterior dorado irresistible. Es fácil de preparar y transforma ingredientes sencillos en un platillo dulce, reconfortante y delicioso.

La receta tradicional nació como una forma de aprovechar pan del día anterior.

2- Agrega encima una capa de crema de avellanas o mermelada.

3- Cubre con las rebanadas restantes formando sándwiches.

4- En un recipiente hondo, bate los huevos con la leche, la vainilla, el azúcar y la canela.

5- Sumerge cada sándwich en la mezcla, asegurándote de que absorba bien por ambos lados.

6- Calienta la mantequilla en una sartén a fuego medio.

7- Cocina cada tostada durante 3–4 minutos por lado, hasta que estén doradas y ligeramente crujientes por fuera.

8- Retira del fuego y sirve calientes con azúcar glass y frutas frescas.

Aunque esta receta se asocia con Francia, su origen se remonta a la antigua Roma. Shutterstock

De la cocina a la mesa

Preparar tostadas francesas rellenas en casa es una excelente manera de sorprender a la familia con un desayuno diferente y lleno de sabor. Esta receta destaca por su contraste de texturas: crujiente por fuera y suave por dentro. Además, permite múltiples variaciones, ya sea cambiando el relleno por frutas o chocolate. Es ideal para ocasiones especiales o simplemente para consentirse un fin de semana. Con pocos ingredientes y pasos sencillos, se obtiene un resultado vistoso y delicioso que seguramente se convertirá en uno de los favoritos del hogar. ¡A disfrutar!