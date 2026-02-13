La receta de un desayuno irresistible: tostadas francesas rellenas
Prepara esta receta paso a paso de tostadas francesas rellenas, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una comida única.
Esta receta de tostadas francesas rellenas es perfecta para un desayuno especial o un brunch casero inolvidable. Combina pan suave, un relleno cremoso y un exterior dorado irresistible. Es fácil de preparar y transforma ingredientes sencillos en un platillo dulce, reconfortante y delicioso.
Te Podría Interesar
Ingredientes para unas tostadas perfectas
Rinde 4 porciones.
- 8 rebanadas de pan de caja grueso o pan brioche.
- 150 g de queso crema.
- 1/3 taza de crema de avellanas o mermelada (100 g).
- 3 huevos grandes.
- 1 taza de leche (250 ml).
- 1 cucharadita de extracto de vainilla.
- 1 cucharada de azúcar (15 g).
- 1/2 cucharadita de canela en polvo.
- 2 cucharadas de mantequilla (30 g).
- Azúcar glass al gusto para decorar.
- Frutas frescas al gusto para servir.
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Unta cuatro rebanadas de pan con queso crema.
2- Agrega encima una capa de crema de avellanas o mermelada.
3- Cubre con las rebanadas restantes formando sándwiches.
4- En un recipiente hondo, bate los huevos con la leche, la vainilla, el azúcar y la canela.
5- Sumerge cada sándwich en la mezcla, asegurándote de que absorba bien por ambos lados.
6- Calienta la mantequilla en una sartén a fuego medio.
7- Cocina cada tostada durante 3–4 minutos por lado, hasta que estén doradas y ligeramente crujientes por fuera.
8- Retira del fuego y sirve calientes con azúcar glass y frutas frescas.
De la cocina a la mesa
Preparar tostadas francesas rellenas en casa es una excelente manera de sorprender a la familia con un desayuno diferente y lleno de sabor. Esta receta destaca por su contraste de texturas: crujiente por fuera y suave por dentro. Además, permite múltiples variaciones, ya sea cambiando el relleno por frutas o chocolate. Es ideal para ocasiones especiales o simplemente para consentirse un fin de semana. Con pocos ingredientes y pasos sencillos, se obtiene un resultado vistoso y delicioso que seguramente se convertirá en uno de los favoritos del hogar. ¡A disfrutar!