Cómo preparar un bocadillo de calamares perfecto: receta paso a paso

Esta receta de bocadillo de calamares es un clásico de la gastronomía española, especialmente popular en bares y mercados. Crujiente por fuera y tierno por dentro, combina calamares fritos recién hechos con pan fresco, logrando un bocadillo simple, sabroso y muy apreciado por todas las generaciones.

La receta de bocadillo de calamares se popularizó como comida rápida mucho antes de la llegada del fast food moderno.

1- Secar bien las anillas de calamar con papel absorbente.

2- Salarlas ligeramente y pasarlas por harina, retirando el exceso.

3- Calentar abundante aceite en una sartén profunda o freidora.

4- Freír los calamares en tandas pequeñas hasta que estén dorados y crujientes.

5- Retirarlos y colocarlos sobre papel absorbente.

6- Abrir los panes a lo largo sin separarlos por completo.

7- Rellenar cada pan con los calamares recién fritos.

8- Añadir unas gotas de limón o salsa al gusto si se desea.

9- Servir inmediatamente para disfrutar su textura crujiente.

Aunque es una receta sencilla, la temperatura del aceite es clave para lograr calamares crujientes.

De la cocina a la mesa

El bocadillo de calamares es una preparación sencilla que destaca por la calidad de sus ingredientes y su correcta ejecución. Esta receta demuestra que no se necesitan elaboraciones complejas para lograr un plato icónico y lleno de sabor. El secreto está en freír los calamares en aceite bien caliente y servirlos recién hechos, dentro de un pan fresco y crujiente. Es ideal como comida rápida, almuerzo informal o para compartir en reuniones. Acompañado con una bebida fría, este bocadillo representa una de las tradiciones culinarias más queridas y reconocibles de la cocina popular. ¡A disfrutar!