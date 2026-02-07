Cómo preparar un bocadillo de calamares perfecto: receta paso a paso
Prepara esta receta paso a paso de bocadillo de calamares, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida española.
Esta receta de bocadillo de calamares es un clásico de la gastronomía española, especialmente popular en bares y mercados. Crujiente por fuera y tierno por dentro, combina calamares fritos recién hechos con pan fresco, logrando un bocadillo simple, sabroso y muy apreciado por todas las generaciones.
Ingredientes para un bocadillo de calamares perfecto
Rinde 4 porciones.
- Calamares limpios en anillas: 600 g.
- Pan tipo baguette o pan para bocadillo: 4 unidades.
- Harina de trigo: 150 g.
- Aceite vegetal para freír: cantidad necesaria.
- Sal: a gusto.
- Limón: 1 unidad (opcional).
- Mayonesa o alioli: a gusto (opcional).
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Secar bien las anillas de calamar con papel absorbente.
2- Salarlas ligeramente y pasarlas por harina, retirando el exceso.
3- Calentar abundante aceite en una sartén profunda o freidora.
4- Freír los calamares en tandas pequeñas hasta que estén dorados y crujientes.
5- Retirarlos y colocarlos sobre papel absorbente.
6- Abrir los panes a lo largo sin separarlos por completo.
7- Rellenar cada pan con los calamares recién fritos.
8- Añadir unas gotas de limón o salsa al gusto si se desea.
9- Servir inmediatamente para disfrutar su textura crujiente.
De la cocina a la mesa
El bocadillo de calamares es una preparación sencilla que destaca por la calidad de sus ingredientes y su correcta ejecución. Esta receta demuestra que no se necesitan elaboraciones complejas para lograr un plato icónico y lleno de sabor. El secreto está en freír los calamares en aceite bien caliente y servirlos recién hechos, dentro de un pan fresco y crujiente. Es ideal como comida rápida, almuerzo informal o para compartir en reuniones. Acompañado con una bebida fría, este bocadillo representa una de las tradiciones culinarias más queridas y reconocibles de la cocina popular. ¡A disfrutar!