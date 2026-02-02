Receta completa de gyozas de pollo con salsa ponzu, mejor que en restaurante

Esta receta de gyozas de pollo con salsa ponzu combina tradición japonesa y sabor moderno en un plato ideal para compartir. Crujientes por fuera y jugosas por dentro, son perfectas para quienes buscan una receta sabrosa, equilibrada y fácil de preparar en casa, con un resultado digno de restaurante.

La receta de gyozas tiene su origen en China, pero se popularizó en Japón con una adaptación propia.

250 g de carne de pollo picada.

1 diente de ajo picado fino.

1 cucharadita de jengibre fresco rallado.

2 cebollas de verdeo picadas.

1 cucharada de salsa de soja.

1 cucharadita de aceite de sésamo.

1 cucharadita de fécula de maíz.

20 discos de masa para gyozas.

2 cucharadas de aceite vegetal.

80 ml de agua.

Sal y pimienta a gusto.

Para la salsa ponzu:

60 ml de salsa de soja.

30 ml de jugo de limón o cítrico.

1 cucharadita de vinagre de arroz.

1 cucharadita de mirin (opcional).

Paso a paso ¡muy fácil!

1- En un bol, mezclar el pollo picado con el ajo, el jengibre, la cebolla de verdeo, la salsa de soja, el aceite de sésamo y la fécula de maíz. Condimentar con sal y pimienta.

2- Colocar una cucharadita de relleno en el centro de cada disco de masa.

3- Humedecer los bordes con agua, plegar y sellar formando los pliegues tradicionales.

4- Calentar el aceite vegetal en una sartén amplia a fuego medio.

5- Disponer las gyozas con la base apoyada y dorar durante 2 a 3 minutos.

6- Agregar el agua, tapar la sartén y cocinar al vapor durante 5 minutos.

7- Destapar y dejar que el líquido se evapore para que la base quede crocante.

8- Mezclar todos los ingredientes de la salsa ponzu en un recipiente.

9- Servir las gyozas calientes acompañadas con la salsa.

En Japón, esta receta suele acompañarse con arroz blanco o sopa para una comida completa.

De la cocina a la mesa

Las gyozas de pollo con salsa ponzu son una excelente opción para incorporar sabores asiáticos a la cocina diaria sin complicaciones. Esta receta permite lograr un equilibrio perfecto entre textura y sabor, combinando un relleno jugoso con una base crujiente irresistible. Además, la salsa ponzu aporta frescura y un toque cítrico que realza cada bocado. Son ideales como entrada, plato principal ligero o para una comida informal entre amigos. Prepararlas en casa no solo es más económico, sino que también permite adaptar los ingredientes al gusto personal, manteniendo siempre la esencia de esta deliciosa receta. ¡A disfrutar!