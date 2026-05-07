Receta de galletas pepas con dulce: el clásico casero ideal para tu merienda

Esta receta de galletas pepas con dulce es ideal para quienes buscan un clásico casero, suave y delicioso. La masa tierna combina perfectamente con el centro dulce , creando una opción irresistible para la merienda.Son facilísimas de preparar, rendidoras y perfectas para disfrutar en cualquier momento. ¡Manos a la obra!.

1- Batir la manteca con el azúcar hasta formar una crema.

2- Agregar el huevo y la esencia de vainilla.

3- Incorporar la harina leudante hasta formar una masa suave.

4- Formar pequeñas bolitas y colocarlas en una placa para horno.

5- Hacer un hueco en el centro de cada una.

6- Rellená el hueco con el dulce que más te guste

7- Hornear a 180 °C durante 15 a 20 minutos hasta que las galletas estén apenas doradas.

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De la cocina a la mesa

Las galletas pepas con dulce son uno de los clásicos más queridos de la pastelería argentina. Esta receta logra una masa suave y delicada que combina perfectamente con el relleno dulce y brillante. Son ideales para acompañar el mate, el café o el té, y también para compartir en reuniones o meriendas. Además, se pueden rellenar con distintos dulces según el gusto. Su preparación es simple y con ingredientes fáciles de conseguir. Estas galletas caseras son prácticas, rendidoras y siempre una excelente opción para disfrutar algo rico. ¡A disfrutar!.