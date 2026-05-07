Receta de galletas pepas con dulce: el clásico casero ideal para tu merienda
Receta de galletas pepas con dulce, un clásico casero, suave y delicioso ideal para meriendas y desayunos.
Esta receta de galletas pepas con dulce es ideal para quienes buscan un clásico casero, suave y delicioso. La masa tierna combina perfectamente con el centro dulce, creando una opción irresistible para la merienda.Son facilísimas de preparar, rendidoras y perfectas para disfrutar en cualquier momento. ¡Manos a la obra!.
Ingredientes (rinde 20 galletas)
- Harina leudante — 300 gramos
- Manteca — 150 gramos
- Azúcar — 120 gramos
- Huevo — 1 unidad (60 gramos)
- Esencia de vainilla — 5 gramos
- Dulce (el que más te guste) — 250 gramos
- Agua — 20 mililitros
Paso a paso para crear galletas pepas con dulce deliciosas
1- Batir la manteca con el azúcar hasta formar una crema.
2- Agregar el huevo y la esencia de vainilla.
3- Incorporar la harina leudante hasta formar una masa suave.
4- Formar pequeñas bolitas y colocarlas en una placa para horno.
5- Hacer un hueco en el centro de cada una.
6- Rellená el hueco con el dulce que más te guste
7- Hornear a 180 °C durante 15 a 20 minutos hasta que las galletas estén apenas doradas.
De la cocina a la mesa
Las galletas pepas con dulce son uno de los clásicos más queridos de la pastelería argentina. Esta receta logra una masa suave y delicada que combina perfectamente con el relleno dulce y brillante. Son ideales para acompañar el mate, el café o el té, y también para compartir en reuniones o meriendas. Además, se pueden rellenar con distintos dulces según el gusto. Su preparación es simple y con ingredientes fáciles de conseguir. Estas galletas caseras son prácticas, rendidoras y siempre una excelente opción para disfrutar algo rico. ¡A disfrutar!.