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Receta de galletas pepas con dulce: el clásico casero ideal para tu merienda

Receta de galletas pepas con dulce, un clásico casero, suave y delicioso ideal para meriendas y desayunos.

Candela Spann

Una receta de pepas que podrás preparar con el dulce que más te guste

Una receta de pepas que podrás preparar con el dulce que más te guste

Shutterstock

Esta receta de galletas pepas con dulce es ideal para quienes buscan un clásico casero, suave y delicioso. La masa tierna combina perfectamente con el centro dulce, creando una opción irresistible para la merienda.Son facilísimas de preparar, rendidoras y perfectas para disfrutar en cualquier momento. ¡Manos a la obra!.

Receta de galletas pepas con dulce
Receta de galletas pepas con dulce

Receta de galletas pepas con dulce

Ingredientes (rinde 20 galletas)

  • Harina leudante — 300 gramos
  • Manteca — 150 gramos
  • Azúcar — 120 gramos
  • Huevo — 1 unidad (60 gramos)
  • Esencia de vainilla — 5 gramos
  • Dulce (el que más te guste) — 250 gramos
  • Agua — 20 mililitros

Paso a paso para crear galletas pepas con dulce deliciosas

1- Batir la manteca con el azúcar hasta formar una crema.

2- Agregar el huevo y la esencia de vainilla.

3- Incorporar la harina leudante hasta formar una masa suave.

4- Formar pequeñas bolitas y colocarlas en una placa para horno.

5- Hacer un hueco en el centro de cada una.

6- Rellená el hueco con el dulce que más te guste

7- Hornear a 180 °C durante 15 a 20 minutos hasta que las galletas estén apenas doradas.

Prepará esta receta de galletas de pepas con dulce
Prepar&aacute; esta receta de galletas pepas con dulce

Prepará esta receta de galletas pepas con dulce

De la cocina a la mesa

Las galletas pepas con dulce son uno de los clásicos más queridos de la pastelería argentina. Esta receta logra una masa suave y delicada que combina perfectamente con el relleno dulce y brillante. Son ideales para acompañar el mate, el café o el , y también para compartir en reuniones o meriendas. Además, se pueden rellenar con distintos dulces según el gusto. Su preparación es simple y con ingredientes fáciles de conseguir. Estas galletas caseras son prácticas, rendidoras y siempre una excelente opción para disfrutar algo rico. ¡A disfrutar!.

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