Galletas red velvet: la receta casera que conquista paladares
Galletas red velvet receta casera, suaves y con un color intenso, ideales para una merienda especial o sorprender con algo diferente y delicioso.
Esta receta de galletas red velvet combina el clásico sabor suave del cacao con una textura tierna y un color intenso irresistible. Inspiradas en la famosa torta, estas galletas son ideales para una merienda especial. Esta delicia es fácil de hacer y perfecta para lucirse en casa.
Ingredientes (rinde 12 a 15 galletas)
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Harina de trigo 000 — 250 gramos
Azúcar — 150 gramos
Manteca — 120 gramos
Huevo — 1 unidad
Cacao amargo — 10 gramos
Colorante rojo — 10 mililitros
Polvo de hornear — 5 gramos
Esencia de vainilla — 5 mililitros
Paso a paso para crear galletas Red Velvet perfectas
1- En un bowl, batir la manteca con el azúcar hasta lograr una crema.
2- Agregar el huevo, la vainilla y el colorante rojo.
3- Mezclar bien hasta integrar todos los ingredientes.
4- Incorporar la harina, el cacao y el polvo de hornear.
5- Formar una masa suave y homogénea.
6- Llevar a la heladera por 30 minutos para que tome consistencia.
7- Formar bolitas y colocarlas en una placa para horno.
8- Aplastar ligeramente cada una.
9- Hornear a 180 °C durante 10 a 12 minutos.
10- Dejar enfriar antes de servir las galletas red velvet.
De la cocina a la mesa
Las galletas red velvet son una opción original y deliciosa para quienes buscan algo distinto en la pastelería casera. Esta receta logra una textura suave por dentro y apenas crocante por fuera, con ese característico sabor a cacao suave. Su color rojo intenso las hace ideales para ocasiones especiales o para sorprender a invitados. Además, se pueden acompañar con chips de chocolate blanco o un relleno cremoso tipo frosting. Son fáciles de preparar, no requieren técnicas complejas y ofrecen un resultado vistoso y sabroso que siempre llama la atención. ¡Tentadoras!.