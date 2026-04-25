Galletas red velvet: la receta casera que conquista paladares

Esta receta de galletas red velvet combina el clásico sabor suave del cacao con una textura tierna y un color intenso irresistible. Inspiradas en la famosa torta , estas galletas son ideales para una merienda especial. Esta delicia es fácil de hacer y perfecta para lucirse en casa.

1- En un bowl, batir la manteca con el azúcar hasta lograr una crema .

2- Agregar el huevo, la vainilla y el colorante rojo.

3- Mezclar bien hasta integrar todos los ingredientes.

4- Incorporar la harina, el cacao y el polvo de hornear.

5- Formar una masa suave y homogénea.

6- Llevar a la heladera por 30 minutos para que tome consistencia.

7- Formar bolitas y colocarlas en una placa para horno.

8- Aplastar ligeramente cada una.

9- Hornear a 180 °C durante 10 a 12 minutos.

10- Dejar enfriar antes de servir las galletas red velvet.

Esta receta llenará de aroma y color tu mesa Esta receta llenará de aroma y color tu mesa Imagen creada por IA - MDZ

De la cocina a la mesa

Las galletas red velvet son una opción original y deliciosa para quienes buscan algo distinto en la pastelería casera. Esta receta logra una textura suave por dentro y apenas crocante por fuera, con ese característico sabor a cacao suave. Su color rojo intenso las hace ideales para ocasiones especiales o para sorprender a invitados. Además, se pueden acompañar con chips de chocolate blanco o un relleno cremoso tipo frosting. Son fáciles de preparar, no requieren técnicas complejas y ofrecen un resultado vistoso y sabroso que siempre llama la atención. ¡Tentadoras!.