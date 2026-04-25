Hamburguesa de lentejas: receta paso a paso para una opción nutritiva

Esta receta de hamburguesa de lentejas es ideal para quienes buscan una opción vegetariana, nutritiva y económica. Las lentejas aportan proteína y una textura perfecta para formar medallones sabrosos. Es una delicia fácil de preparar y perfecta para variar las comidas de todos los días. ¡Manos a la obra!

Ingredientes (rinde 6 hamburguesas)

Lentejas cocidas — 400 gramos

Cebolla — 1 unidad

Zanahoria — 1 unidad

Ajo — 1 diente

Huevo — 1 unidad (60 gramos)

Pan rallado — 100 gramos

Aceite — 20 mililitros

Sal — 5 gramos

Pimienta — 2 gramos

Pimentón — 3 gramos

Paso a paso para crear hamburguesas de lentejas deliciosas

1- Pisar las lentejas cocidas hasta formar un puré.

2- Picar la cebolla, la zanahoria y el ajo.

3- Mezclar las lentejas con los vegetales, el huevo y el pan rallado.

4- Condimentar con sal, pimienta y pimentón.

5- Formar las hamburguesas con las manos.

6- Cocinar en una sartén con aceite hasta que estén doradas de ambos lados.

Estas hamburguesas de lentejas son la receta perfecta Estas hamburguesas de lentejas son la receta perfecta Imagen creada con IA - MDZ

De la cocina a la mesa

Las hamburguesas de lentejas son una alternativa saludable y deliciosa a las tradicionales de carne. Esta receta combina ingredientes simples para lograr medallones sabrosos, nutritivos y fáciles de hacer. Son ideales para quienes buscan reducir el consumo de carne o incorporar más legumbres a su dieta. Se pueden servir en pan con vegetales, acompañar con ensaladas o incluso congelar para tener listas en cualquier momento. Su textura suave por dentro y crocante por fuera las hace muy tentadoras. Estas hamburguesas caseras son prácticas, económicas y muy versátiles. ¡A disfrutar!