Hamburguesa de lentejas: receta paso a paso para una opción nutritiva
Descubre la receta paso a paso para preparar una deliciosa hamburguesa de lentejas, una opción nutritiva y económica.
Esta receta de hamburguesa de lentejas es ideal para quienes buscan una opción vegetariana, nutritiva y económica. Las lentejas aportan proteína y una textura perfecta para formar medallones sabrosos. Es una delicia fácil de preparar y perfecta para variar las comidas de todos los días. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 6 hamburguesas)
- Lentejas cocidas — 400 gramos
- Cebolla — 1 unidad
- Zanahoria — 1 unidad
- Ajo — 1 diente
- Huevo — 1 unidad (60 gramos)
- Pan rallado — 100 gramos
- Aceite — 20 mililitros
- Sal — 5 gramos
- Pimienta — 2 gramos
- Pimentón — 3 gramos
Paso a paso para crear hamburguesas de lentejas deliciosas
1- Pisar las lentejas cocidas hasta formar un puré.
2- Picar la cebolla, la zanahoria y el ajo.
3- Mezclar las lentejas con los vegetales, el huevo y el pan rallado.
4- Condimentar con sal, pimienta y pimentón.
5- Formar las hamburguesas con las manos.
6- Cocinar en una sartén con aceite hasta que estén doradas de ambos lados.
De la cocina a la mesa
Las hamburguesas de lentejas son una alternativa saludable y deliciosa a las tradicionales de carne. Esta receta combina ingredientes simples para lograr medallones sabrosos, nutritivos y fáciles de hacer. Son ideales para quienes buscan reducir el consumo de carne o incorporar más legumbres a su dieta. Se pueden servir en pan con vegetales, acompañar con ensaladas o incluso congelar para tener listas en cualquier momento. Su textura suave por dentro y crocante por fuera las hace muy tentadoras. Estas hamburguesas caseras son prácticas, económicas y muy versátiles. ¡A disfrutar!