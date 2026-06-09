Churros caseros: la receta infalible para hacerlos en casa y salgan exquisitos

Los churros son tan ricos como fáciles de preparar. En esta receta, la masa se hace en la olla con agua hirviendo, lo que la cocina parcialmente antes de freír, creando una corteza crujiente y una miga que se desarma al morder. La temperatura del aceite debe estar en 180°C, que es el punto exacto donde se inflan sin absorber grasa. Ahora sí, ¡manos a la obra!