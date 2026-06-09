Churros caseros: la receta infalible para hacerlos en casa y salgan exquisitos
Preparar churros caseros es más fácil de lo que pensás: esta receta te guía paso a paso para obtener un resultado riquísimo.
Los churros son tan ricos como fáciles de preparar. En esta receta, la masa se hace en la olla con agua hirviendo, lo que la cocina parcialmente antes de freír, creando una corteza crujiente y una miga que se desarma al morder. La temperatura del aceite debe estar en 180°C, que es el punto exacto donde se inflan sin absorber grasa. Ahora sí, ¡manos a la obra!
Ingredientes (12-15 churros)
- 1 taza de harina 0000
- 1 taza de agua
- 1 cucharada de manteca
- 1 cucharada de azúcar
- 1 pizca de sal
- Aceite para freír
- 1/2 taza de azúcar para espolvorear
- 1 cucharadita de canela en polvo
Paso a paso de la receta
- En una olla, llevá el agua con la manteca, el azúcar y la sal a hervor. Apagá el fuego. Agregá la harina de una sola vez y mezclá enérgicamente con cuchara de madera hasta obtener una masa lisa que se despegue de las paredes. Dejá templar 5 minutos.
- Colocá la masa en una manga pastelera con boquilla estrella de 1 cm de diámetro. Si no tenés, usá una bolsa de congelar con la punta cortada.
- En una olla profunda, calentá abundante aceite a 180°C. Tiene que ser suficiente para que los churros floten.
- Apretá la manga y cortá trozos de 10 cm directamente sobre el aceite con tijera o cuchillo. Freí 3-4 churros por tanda, 3-4 minutos, hasta que estén dorados y crujientes. Escurrí sobre papel absorbente.
- Mezclá el azúcar con la canela en un plato hondo. Pasá los churros calientes por la mezcla, presionando para que se impregnen bien.
- Presentá los churros en canasta o plato. ¡Y listo!