Prepará unas ricas galletas con chips de chocolate con esta receta fácil

En esta receta, para preparar unas ricas galletas con chips de chocolate, la masa se hace en un solo bowl y no hace falta batidora eléctrica. Una vez estén listas en la bandeja, van a seguir cocinándose con el calor residual, pero si las dejás hasta que el centro se ve cocido, al enfriar quedan duras como piedras, así que cuidado. Sabido esto, ¡manos a la obra!