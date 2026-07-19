Receta de lemon pie: la guía definitiva para prepararlo en casa
La elaboración del lemon pie puede ser más sencilla de lo que pensás. Te acercamos la receta con todos los pasos para lograr un resultado espectacular.
El lemon pie puede parecer complicado de preparar pero, siguiendo la receta con atención, verás que se te hará fácil. El relleno es cuestión de paciencia, y el merengue cocido al baño María es el más estable y seguro ya que no se baja, no se cristaliza, y se tuesta perfecto con un soplete o unos minutos bajo el grill. Armalo con un día de anticipación si podés, porque el lemon pie de un día para el otro es infinitamente mejor. ¡Manos a la obra!
Para preparar la masa
Ingredientes (1 tarta de 24 cm)
- 250 gramos de harina 0000
- 125 gramos de manteca (mantequilla) fría, en cubos
- 100 gramos de azúcar impalpable
- 1 yema de huevo
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
- 1-2 cucharadas de agua fría (solo si hace falta)
Paso a paso
- La manteca tiene que estar fría de verdad, casi dura. Si está blanda, llevála al freezer 15 minutos antes de empezar. Esto es lo que hace que la masa quede quebrada y no elástica.
- En un bowl grande, mezclá la harina tamizada con el azúcar impalpable y la sal. Agregá los cubos de manteca fría. Con las yemas de los dedos, frotá la manteca contra la harina rápidamente, levantando los puños y dejando caer la mezcla. Tenés que obtener una arena gruesa, con pedacitos de manteca del tamaño de arvejas: no busques una mezcla perfecta, esos pedacitos son los que crean el crumb.
- Hacé un hueco en el centro, agregá la yema y la vainilla. Mezclá con un tenedor o con las puntas de los dedos hasta que la masa empiece a unirse. Si se desarma en migajas y no se junta, agregá 1 cucharada de agua fría. Si con una cucharada se junta, no agregues la segunda. La masa no debe quedar pegajosa.
- Volcá la masa sobre la mesa limpia y apretá con las manos apenas un par de veces hasta formar un disco. No amases: cuanto menos la toques, más quebrada queda. Envolveé en film y llevá al freezer 20 minutos o a la heladera 1 hora.
- Precalentá el horno a 180°C. Sacá la masa de la heladera y dejá 5 minutos a temperatura ambiente para que no se te rompa al estirar. Sobre una superficie enharinada, estirá con palo de amasar hasta 3-4 mm de espesor. Enrollá sobre el palo y desenrollá sobre el molde de tarta de 24 cm con fondo desmontable. Acomodá contra el fondo y los bordes, presionando suavemente. Recortá el excedente dejando 1 cm por encima del borde del molde.
- Pinchá el fondo con un tenedor para que no se infle. Forrá con papel manteca y poné peso encima (garbanzos secos, arroz, o piedras de cerámica para tartas). Horneá por 15 minutos. Sacá el peso y el papel, y horneá 10 minutos más hasta que esté dorada en el fondo. Dejá enfriar completamente sobre una rejilla antes de volcar el relleno.
Para preparar el relleno de limón
Ingredientes
- 4 yemas de huevo
- 1 huevo entero
- 150 gramos de azúcar
- 80 ml de jugo de limón fresco (aproximadamente 3 limones grandes)
- Ralladura de 2 limones
- 30 gramos de almidón de maíz (maicena)
- 60 gramos de manteca fría, en cubos
Paso a paso
- En una olla de fondo grueso, combiná las yemas, el huevo entero, el azúcar, el jugo de limón, la ralladura y el almidón de maíz. Batí con un batidor de alambre hasta que no queden grumos de almidón. No enciendas el fuego todavía: el almidón se tiene que disolver en frío, si lo calentás con grumos, quedan para siempre.
- Llevá la olla a fuego medio-bajo y empezá a batir constantemente con el batidor de alambre. En 5-8 minutos la mezcla va a empezar a espesar. No dejés de batir ni un segundo: si se pega en el fondo, se quema y queda con sabor a huevo. Cuando espese lo suficiente como para cubrir la parte de atrás de una cuchara de madera y al pasar el dedo por la cuchara la línea quede limpia, apagá el fuego. Ese es el punto exacto.
- Fuera del fuego, agregá los cubos de manteca fría de a uno, batiendo hasta que se disuelva cada uno antes de agregar el siguiente. La manteca le da brillo y suavidad al relleno.
- Volcá el relleno en un bowl, cubrí con film directamente sobre la superficie (para que no forme costra) y llevá a la heladera hasta que esté completamente frío, mínimo 2 horas. Tiene que estar frío de verdad antes de armar la tarta, o derrite el merengue.
Para preprar el merengue
Ingredientes
- 4 claras de huevo (las que sobraron de las yemas del relleno)
- 200 gramos de azúcar
- 1 pizca de sal
Paso a paso
- En un bowl metálico que entre en una olla sin tocar el agua, combiná las claras, el azúcar y la sal. Poné agua a hervir en la olla y colocá el bowl encima. Batí con el batidor de alambre constantemente mientras el azúcar se disuelve. El azúcar tiene que estar completamente disuelto: meté los dedos y frotá entre el pulgar y el índice: si sentís granitos, seguí. Tarda unos 3-5 minutos y la mezcla estará tibia.
- Sacá el bowl del baño María y pasá a batir con batidora eléctrica a velocidad alta. Batí por 7-10 minutos hasta que el merengue esté brillante, firme y a temperatura ambiente. Levantá el batidor: si forma picos rígidos que no se doblan, está listo. Si sigue tibio, seguí batiendo hasta que enfríe: un merengue tibio se baja.
Para el armado final
Paso a paso
- Con la masa quebrada fría en el molde, verté el lemon curd frío y esparcí con una espátula hasta formar una capa pareja.
- Verté el merengue sobre el relleno de limón. Con una espátula, formá picos y ondas: cuanto más textura le des, más lindo se ve tostado.
- Si tenés soplete de cocina, tostá el merengue moviendo el soplete en círculos hasta que esté dorado y con puntos más oscuros. Si no tenés, precalentá el grill del horno a máxima potencia y meté la tarta 1-2 minutos, sin alejarte ni un segundo: el merengue se quema en segundos. Abrí la puerta del horno un poco para que no se queme por dentro.
- Dejá enfriar a temperatura ambiente y luego llevá a la heladera mínimo 2 horas antes de cortar. El corte limpio sale mejor con un cuchillo mojado en agua caliente entre cada porción. Serví con una bocha de crema batida al lado si querés, pero solo si te sentís generoso. ¡Y listo!