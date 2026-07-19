Receta de lemon pie: la guía definitiva para prepararlo en casa

El lemon pie puede parecer complicado de preparar pero, siguiendo la receta con atención, verás que se te hará fácil. El relleno es cuestión de paciencia, y el merengue cocido al baño María es el más estable y seguro ya que no se baja, no se cristaliza, y se tuesta perfecto con un soplete o unos minutos bajo el grill. Armalo con un día de anticipación si podés, porque el lemon pie de un día para el otro es infinitamente mejor. ¡Manos a la obra!