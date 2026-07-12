Presenta:

Tendencias

|

canelones

Canelones de verdura y ricota: este domingo reuní a la familia con esta receta

Los canelones de verdura y ricota son una opción clásica y reconfortante para compartir en familia, combinando espinaca, ricota y salsa bechamel gratinada.

Candela Spann

Canelones de verdura y ricota: una de las recetas de cocina más cremosas para compartir en familia

Canelones de verdura y ricota: una de las recetas de cocina más cremosas para compartir en familia

Los canelones de verdura con ricota son una de las recetas más clásicas de la cocina casera. Su relleno cremoso de espinaca y ricota, combinado con una suave salsa bechamel y una capa de queso gratinado, los convierte en un plato y perfecto para en un almuerzo o una cena en familia. ¡Manos a la obra!

Dentro de la cocina argentina, esta preparación nunca pasa de moda porque combina ingredientes simples con un resultado espectacular. Deleitá a todos con unos canelones bien rellenos, cubiertos con una bechamel sedosa y un gratinado dorado irresistible.

FICHA

Tiempo de cocción
35 minutos
Cantidad de pasos
25 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Media
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 12 panqueques para canelones 12 panqueques para canelones
  • 500 gr de espinaca cocida y bien escurrida 500 gr de espinaca cocida y bien escurrida
  • 500 gr de ricota 500 gr de ricota
  • 100 gr de queso rallado 100 gr de queso rallado
  • 1 huevo 1 huevo
  • 1 diente de ajo picado 1 diente de ajo picado
  • Sal y pimienta a gusto Sal y pimienta a gusto
  • Nuez moscada a gusto Nuez moscada a gusto
  • 50 gr de manteca (para la salsa) 50 gr de manteca (para la salsa)
  • 50 gr de harina (para la salsa) 50 gr de harina (para la salsa)
  • 700 ml de leche (para la salsa) 700 ml de leche (para la salsa)
  • Sal y pimienta a gusto (para la salsa) Sal y pimienta a gusto (para la salsa)
  • Nuez moscada a gusto (para la salsa) Nuez moscada a gusto (para la salsa)
  • 200 gr de queso muzzarella rallado (para el gratinado) 200 gr de queso muzzarella rallado (para el gratinado)
  • 50 gr de queso rallado (para el gratinado) 50 gr de queso rallado (para el gratinado)
Pasos
  • Mezclá la espinaca picada con la ricota, el queso rallado, el huevo, el ajo, la sal, la pimienta y la nuez moscada.
  • Rellená cada panqueque con la preparación y enrollalo formando los canelones.
  • Para la bechamel, derretí la manteca en una olla, agregá la harina y cociná durante un minuto. Incorporá la leche de a poco, revolviendo constantemente hasta obtener una salsa espesa. Condimentá con sal, pimienta y nuez moscada.
  • Cubrí la base de una fuente con un poco de salsa bechamel, acomodá los canelones y bañalos con el resto de la salsa.
  • Distribuí la muzzarella y el queso rallado por encima.
  • Horneá a 180 °C durante 30 a 35 minutos, hasta que el queso esté bien gratinado y la superficie dorada.
  • Dejá reposar 5 minutos antes de servir.

Archivado en

Notas Relacionadas