Canelones de verdura y ricota: este domingo reuní a la familia con esta receta
Los canelones de verdura y ricota son una opción clásica y reconfortante para compartir en familia, combinando espinaca, ricota y salsa bechamel gratinada.
Los canelones de verdura con ricota son una de las recetas más clásicas de la cocina casera. Su relleno cremoso de espinaca y ricota, combinado con una suave salsa bechamel y una capa de queso gratinado, los convierte en un plato y perfecto para en un almuerzo o una cena en familia. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina argentina, esta preparación nunca pasa de moda porque combina ingredientes simples con un resultado espectacular. Deleitá a todos con unos canelones bien rellenos, cubiertos con una bechamel sedosa y un gratinado dorado irresistible.
FICHA
Tiempo de cocción
35 minutos
Cantidad de pasos
25 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Media
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 12 panqueques para canelones
- 500 gr de espinaca cocida y bien escurrida
- 500 gr de ricota
- 100 gr de queso rallado
- 1 huevo
- 1 diente de ajo picado
- Sal y pimienta a gusto
- Nuez moscada a gusto
- 50 gr de manteca (para la salsa)
- 50 gr de harina (para la salsa)
- 700 ml de leche (para la salsa)
- Sal y pimienta a gusto (para la salsa)
- Nuez moscada a gusto (para la salsa)
- 200 gr de queso muzzarella rallado (para el gratinado)
- 50 gr de queso rallado (para el gratinado)
Pasos
- Mezclá la espinaca picada con la ricota, el queso rallado, el huevo, el ajo, la sal, la pimienta y la nuez moscada.
- Rellená cada panqueque con la preparación y enrollalo formando los canelones.
- Para la bechamel, derretí la manteca en una olla, agregá la harina y cociná durante un minuto. Incorporá la leche de a poco, revolviendo constantemente hasta obtener una salsa espesa. Condimentá con sal, pimienta y nuez moscada.
- Cubrí la base de una fuente con un poco de salsa bechamel, acomodá los canelones y bañalos con el resto de la salsa.
- Distribuí la muzzarella y el queso rallado por encima.
- Horneá a 180 °C durante 30 a 35 minutos, hasta que el queso esté bien gratinado y la superficie dorada.
- Dejá reposar 5 minutos antes de servir.