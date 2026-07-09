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Un guiso de mondongo perfecto para la cena del 9 de julio

Disfrutá del frío con un reconfortante guiso de mondongo. Descubrí la receta paso a paso para esta tradicional preparación argentina.

Candela Spann

Un guiso de mondongo perfecto para la cena del 9 de julio

Un guiso de mondongo perfecto para la cena del 9 de julio

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El guiso de mondongo es uno de los platos más tradicionales de la gastronomía argentina, ideal para disfrutar durante los días fríos. Esta es una de las recetas que combina mondongo, verduras y legumbres en una preparación abundante y llena de sabor, perfecta para compartir en familia.

Transmitido de generación en generación, el guiso de mondongo ocupa un lugar destacado dentro de la cocina criolla por su cocción lenta y su capacidad para reunir ingredientes sencillos en un plato reconfortante. Además, suele quedar aún más sabroso al día siguiente, cuando los sabores terminan de integrarse. ¡Manos a la obra!

FICHA

Tiempo de cocción
2 horas
Cantidad de pasos
30 minutos
Tiempo total de preparación
2 horas y 30 minutos
Modo de cocción
Guisado
Dificultad
Media
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 1 kg de mondongo limpio 1 kg de mondongo limpio
  • 150 g de panceta 150 g de panceta
  • 1 chorizo colorado 1 chorizo colorado
  • 1 cebolla 1 cebolla
  • 1 morrón rojo 1 morrón rojo
  • 2 zanahorias 2 zanahorias
  • 2 dientes de ajo 2 dientes de ajo
  • 400 g de tomate triturado 400 g de tomate triturado
  • 200 g de garbanzos cocidos 200 g de garbanzos cocidos
  • 1 litro de caldo de carne 1 litro de caldo de carne
  • 2 cucharadas de aceite 2 cucharadas de aceite
  • 1 cucharadita de pimentón dulce 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 1 hoja de laurel 1 hoja de laurel
  • sal y pimienta al gusto sal y pimienta al gusto
  • Perejil picado para decorar Perejil picado para decorar
Pasos
  • Hervir el mondongo en abundante agua durante aproximadamente 1 hora, o hasta que esté tierno. Escurrirlo, dejarlo entibiar y cortarlo en tiras.
  • En una olla grande, calentar el aceite y dorar la panceta y el chorizo colorado en rodajas. Agregar la cebolla, el morrón, las zanahorias y los dientes de ajo picados. Cocinar hasta que los vegetales estén tiernos.
  • Incorporar el tomate triturado, el pimentón dulce, la hoja de laurel y el mondongo. Mezclar bien para integrar los sabores.
  • Añadir el caldo de carne y los garbanzos cocidos. Cocinar a fuego bajo durante 40 a 45 minutos, revolviendo de vez en cuando.
  • Rectificar la sal y la pimienta, retirar la hoja de laurel y servir el guiso de mondongo bien caliente, espolvoreado con perejil picado.

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