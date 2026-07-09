Un guiso de mondongo perfecto para la cena del 9 de julio
Disfrutá del frío con un reconfortante guiso de mondongo. Descubrí la receta paso a paso para esta tradicional preparación argentina.
El guiso de mondongo es uno de los platos más tradicionales de la gastronomía argentina, ideal para disfrutar durante los días fríos. Esta es una de las recetas que combina mondongo, verduras y legumbres en una preparación abundante y llena de sabor, perfecta para compartir en familia.
Transmitido de generación en generación, el guiso de mondongo ocupa un lugar destacado dentro de la cocina criolla por su cocción lenta y su capacidad para reunir ingredientes sencillos en un plato reconfortante. Además, suele quedar aún más sabroso al día siguiente, cuando los sabores terminan de integrarse. ¡Manos a la obra!
FICHA
Ingredientes
- 1 kg de mondongo limpio
- 150 g de panceta
- 1 chorizo colorado
- 1 cebolla
- 1 morrón rojo
- 2 zanahorias
- 2 dientes de ajo
- 400 g de tomate triturado
- 200 g de garbanzos cocidos
- 1 litro de caldo de carne
- 2 cucharadas de aceite
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 1 hoja de laurel
- sal y pimienta al gusto
- Perejil picado para decorar
- Hervir el mondongo en abundante agua durante aproximadamente 1 hora, o hasta que esté tierno. Escurrirlo, dejarlo entibiar y cortarlo en tiras.
- En una olla grande, calentar el aceite y dorar la panceta y el chorizo colorado en rodajas. Agregar la cebolla, el morrón, las zanahorias y los dientes de ajo picados. Cocinar hasta que los vegetales estén tiernos.
- Incorporar el tomate triturado, el pimentón dulce, la hoja de laurel y el mondongo. Mezclar bien para integrar los sabores.
- Añadir el caldo de carne y los garbanzos cocidos. Cocinar a fuego bajo durante 40 a 45 minutos, revolviendo de vez en cuando.
- Rectificar la sal y la pimienta, retirar la hoja de laurel y servir el guiso de mondongo bien caliente, espolvoreado con perejil picado.