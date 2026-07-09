Un guiso de mondongo perfecto para la cena del 9 de julio

Pasos

Hervir el mondongo en abundante agua durante aproximadamente 1 hora, o hasta que esté tierno. Escurrirlo, dejarlo entibiar y cortarlo en tiras.

En una olla grande, calentar el aceite y dorar la panceta y el chorizo colorado en rodajas. Agregar la cebolla, el morrón, las zanahorias y los dientes de ajo picados. Cocinar hasta que los vegetales estén tiernos.

Incorporar el tomate triturado, el pimentón dulce, la hoja de laurel y el mondongo. Mezclar bien para integrar los sabores.

Añadir el caldo de carne y los garbanzos cocidos. Cocinar a fuego bajo durante 40 a 45 minutos, revolviendo de vez en cuando.