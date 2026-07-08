Pan árabe en sartén: la receta de cocina que te salva la comida en apenas cinco minutos
El pan árabe en sartén, una receta de cocina ágil, permite tener listo un pan tierno y flexible en cinco minutos para cualquier momento del día.
El pan árabe en sartén es una de las recetas más rápidas y prácticas para preparar pan casero. Sin horno y listo en apenas cinco minutos de cocción, este pan queda tierno, flexible y perfecto para que tu desayuno este listo rapidísimo. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina casera, esta preparación se convirtió en una gran aliada para resolver desayunos, almuerzos, cenas o picadas sin complicaciones. Siguiendo el paso a paso conseguirás un pan árabe suave, con las clásicas burbujas de cocción y elaborado completamente en sartén.
FICHA
Tiempo de cocción
5 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
20 minutos
Modo de cocción
Sartén
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Panadería casera
Ingredientes
- 250 gr de harina 000
- 150 gr de yogur natural
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- ½ cucharadita de sal
- 1 cucharada de aceite de oliva
Pasos
- Mezclá la harina, el polvo para hornear y la sal en un bowl.
- Incorporá el yogur y el aceite de oliva. Mezclá hasta formar una masa y amasá durante 2 o 3 minutos, hasta que quede lisa.
- Dividí la masa en 6 porciones iguales y formá bollitos.
- Estirá cada uno con un palo de amasar hasta obtener discos finos de unos 15 a 18 cm de diámetro.
- Calentá una sartén antiadherente a fuego medio-alto, sin agregar aceite.
- Cociná cada pan durante 2 a 3 minutos por lado, hasta que aparezcan burbujas y se formen manchas doradas.
- Retiralos y cubrilos con un repasador limpio para mantenerlos tiernos hasta el momento de servir.