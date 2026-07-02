Torta de avena sin azúcar, una receta saludable y lista en pocos pasos
Disfruta de una opción saludable con esta torta de avena sin azúcar, ideal para quienes cuidan su alimentación y buscan preparaciones fáciles en casa.
La torta de avena sin azúcar es una excelente alternativa para quienes desean disfrutar de algo dulce elaborado con ingredientes más nutritivos. Esta es una de las recetas que aprovecha el dulzor natural de las frutas y la textura de la avena para obtener una torta húmeda, esponjosa y perfecta para cualquier momento del día.
Cada vez más elegida dentro de la cocina saludable, la torta de avena sin azúcar es ideal para el desayuno, la merienda o como colación. Además, puede personalizarse con frutos secos, semillas o especias, convirtiéndose en una preparación tan versátil como deliciosa. ¡Manos a la obra!
FICHA
Ingredientes
- 250 g de avena fina o harina de avena
- 2 bananas maduras
- 3 huevos
- 100 ml de leche
- 60 ml de aceite neutro
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharada de polvo para hornear
- 1 cucharadita de canela (opcional)
- 1 pizca de sal
- Precalentar el horno a 180 °C y engrasar un molde para torta de aproximadamente 22 cm de diámetro.
- Procesar las bananas maduras junto con los huevos, la leche, el aceite neutro y la esencia de vainilla hasta obtener una mezcla homogénea.
- Incorporar la avena fina, el polvo para hornear, la canela y la sal. Mezclar bien hasta integrar todos los ingredientes.
- Verter la preparación en el molde y cocinar durante 35 a 40 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio.
- Dejar reposar unos minutos, desmoldar y enfriar sobre una rejilla antes de servir.