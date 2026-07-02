¡Hacelas vos! bananitas bañadas en chocolate y celebrá la Semana de la Dulzura
En la Semana de la Dulzura, las bananitas caseras bañadas en chocolate son la opción perfecta para un postre casero que evoca recuerdos de la infancia.
La Semana de la Dulzura es el momento ideal para preparar unas bananitas bañadas en chocolate inspiradas en las clásicas golosinas que marcaron generaciones. Esta es una de las recetas más divertidas para hacer en casa, con un relleno suave sabor banana y una cobertura de chocolate. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina dulce, estas bananitas bañadas en chocolate caseras son perfectas para regalar, compartir o sorprender con una versión artesanal de una golosina clásica.
FICHA
Tiempo de cocción
5 minutos
Cantidad de pasos
35 minutos
Tiempo total de preparación
2 horas
Modo de cocción
Refrigerado
Dificultad
Intermedia
Tipo de cocina
Repostería
Ingredientes
- 200 gr de chocolate blanco
- 80 ml de crema de leche
- 30 gr de manteca
- 1 cucharadita de esencia o pasta sabor banana
- Colorante amarillo en gel (opcional)
- 150 gr de azúcar impalpable
- 100 gr de leche en polvo
- 350 gr de chocolate con leche o semiamargo para cobertura
Pasos
- Derretí el chocolate blanco junto con la crema de leche y la manteca hasta obtener una mezcla homogénea.
- Agregá la esencia de banana y, si querés un color más intenso, unas gotas de colorante amarillo.
- Incorporá el azúcar impalpable y la leche en polvo hasta formar una pasta firme, suave y moldeable.
- Formá pequeñas piezas con forma de banana utilizando las manos y acomodalas sobre una bandeja con papel manteca.
- Llevá nuevamente a la heladera durante 20 minutos.
- Derretí y templá el chocolate para cobertura. Sumergí cada bananita hasta cubrirla por completo y dejá escurrir el excedente.
- Apoyalas sobre papel manteca y dejá que el chocolate cristalice completamente antes de servir o envolver.