Bombones de chocolate rellenos con dulce de leche: regalá dulzura casera
Celebrá la Semana de la Dulzura preparando en casa bombones de chocolate rellenos de dulce de leche, una de las recetas fáciles y caseras que encanta a todos.
En la Semana de la Dulzura, no hay mejor manera de sorprender que con unos bombones de chocolate rellenos de dulce de leche. Esta es una de las recetas más irresistibles para regalar, compartir o simplemente darse un gusto, combinando el intenso sabor del chocolate con el relleno más querido por los argentinos. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina dulce, estos bombones de chocolate son un clásico que nunca falla. Son fáciles de preparar, lucen como de chocolatería y se convierten en el detalle perfecto para celebrar con un regalo hecho en casa y mucho amor.
FICHA
Tiempo de cocción
10 minutos
Cantidad de pasos
30 minutos
Tiempo total de preparación
2 horas
Modo de cocción
Moldeado y refrigerado
Dificultad
Intermedia
Tipo de cocina
Repostería argentina
Ingredientes
- 400 gr de chocolate semiamargo para cobertura
- 250 gr de dulce de leche repostero
- Granas, chocolate rallado o cacao en polvo para decorar (opcional)
Pasos
- Derretí el chocolate siguiendo el método que prefieras para conseguir un acabado brillante y crocante.
- Cubrí el interior de los moldes para bombones con una capa de chocolate. Llevá a la heladera durante 10 minutos y repetí el proceso para obtener una cáscara resistente.
- Colocá el dulce de leche repostero en una manga pastelera y rellená cada cavidad, dejando unos milímetros libres en la parte superior.
- Cubrí el relleno con más chocolate, alisando la superficie con una espátula para sellar los bombones.
- Llevá nuevamente a la heladera durante 30 a 40 minutos, hasta que el chocolate esté completamente firme.
- Desmoldá con cuidado y, si lo deseás, decorá con granas, cacao o un poco de chocolate rallado.