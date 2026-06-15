Chocolate espeso: una de las recetas de cocina más reconfortantes para los días fríos
Nada mejor que una taza de chocolate espeso para reconfortar el alma en los días de bajas temperaturas.
El chocolate espeso es una de las recetas más tradicionales de la gastronomía española, especialmente apreciada durante los meses más fríos. Con una textura densa, cremosa y un intenso sabor a cacao, es el acompañamiento perfecto para unos churros recién hechos o para disfrutar a media tarde en buena compañía.
Dentro de la cocina española, este clásico nunca pasa de moda y sigue siendo protagonista de desayunos y meriendas en cafeterías y chocolaterías de toda la geografía. Prepara un auténtico chocolate espeso al estilo de España utilizando pocos ingredientes y siguiendo unos pasos muy sencillos.
FICHA
Tiempo de cocción
10 minutos
Cantidad de pasos
5 minutos
Tiempo total de preparación
15 minutos
Modo de cocción
Cazo
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Española
Ingredientes
- 1 litro de leche entera
- 200 gr de chocolate negro para taza
- 35 gr de almidón de maíz
- 2 cucharadas de azúcar (opcional)
Pasos
- Reserva un vaso de leche fría y disuelve en el almidón de maíz hasta que no queden grumos.
- Pon el resto de la leche en un cazo junto con el chocolate negro troceado y el azúcar. Calienta a fuego medio removiendo constantemente.
- Cuando el chocolate se haya fundido por completo, incorpora la mezcla de almidón de maíz y sigue removiendo.
- Cocina durante 3 o 4 minutos más, hasta que el chocolate adquiera la textura espesa característica.
- Sirve bien caliente y disfrútalo acompañado de churros, porras o unas buenas soletillas.