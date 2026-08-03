Para qué sirve y por qué recomiendan colocar cartón alrededor del limonero

En el mundo de la jardinería sostenible, el aprovechamiento de residuos urbanos gana cada vez más terreno. Una de las tendencias más efectivas para el cuidado del limonero consiste en cubrir la zona alrededor del árbol con trozos de cartón.

Esta práctica, conocida en el paisajismo como acolchado o mulching, genera una capa protectora sobre el sustrato que imita la materia orgánica que cae en los bosques naturales, brindando múltiples beneficios para la planta.

Por un lado, sirve para mantener la tierra húmeda por más tiempo, lo que disminuye la necesidad de regar seguido. Al tapar la luz del sol, impide que broten hierbas indeseadas que compiten por los nutrientes.

Asimismo, protege el sistema radicular del calor sofocante en verano y de las heladas durante los meses fríos. También, al estar compuesto por fibras de celulosa, el cartón se degrada progresivamente e integra nutrientes que mejoran la textura del suelo.

Por último, crea un microclima ideal para el desarrollo de lombrices y microorganismos benéficos.

Paso a paso

Para aprovechar al máximo este método sin generar hongos o acumulaciones dañinas, los expertos recomiendan seguir este procedimiento. Primero, retirar todo tipo de cintas plásticas, adhesivos, ganchos metálicos o impresiones plastificadas. Utilizar solo cartón corrugado simple o marrón.

Después mojar las planchas de cartón antes de apoyarlas sobre la tierra para que se acomoden mejor y comiencen su proceso de integración. Acomodar las piezas alrededor del tronco, pero dejar un margen de unos 10 a 15 centímetros libre. El contacto directo del cartón húmedo con la corteza del limonero puede provocar pudrición.

Para tapar el cartón y darle un acabado más vistoso al jardín, se puede cubrir con con hojas secas, corteza de pino o restos de poda fina.