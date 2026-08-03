El truco para preparar un deshumidificador casero para combatir la humedad en invierno

Durante las épocas de invierno o en ambientes donde el aire no circula bien, la humedad es un problema porque genera olor a encierro, arruina la ropa y propicia la formación de hongos en paredes y mobiliario.

Para combatir este problema, existe una técnica casera muy accesible difundida por el especialista en permacultura Maximiliano Sánchez a través de TikTok. La idea es armar un deshumidificador casero.

En primer lugar, se corta la botella por la mitad con ayuda de una tijera o cúter . Introducir el arroz, la sal gruesa y el bicarbonato dentro de la media de nylon y atar con un nudo firme.

Luego, ubicar la media empaquetada en la parte inferior del envase y colocar el pico de la parte superior de la botella hacia abajo (como un embudo) sobre la base. Con el transcurso de las jornadas, la mezcla irá reteniendo la humedad del aire y el líquido sobrante se decantará en el fondo del plástico.

En el caso de la sal gruesa, su capacidad higroscópica le permite ataer y fijar el vapor de agua ambiental. Mientras que el arroz funciona como un secante natural que retiene la humedad y mantiene la mezcla estable.

En tanto, el bicarbonato de sodio actúa como un neutralizador de olores eficiente mientras aporta poder de absorción.

Ubicación para combatir la humedad

Al tratarse de una solución casera, su alcance es óptimo en espacios reducidos o cerrados, tales como placares y vestidores, zapateros y cajoneras y baños de pocas dimensiones.

Se sugiere inspeccionar el contenido cada 14 a 21 días. Si el arroz está blando o la sal se apelmazó formando bloques compactos, es momento de desechar la mezcla.