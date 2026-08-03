Con episodios de 30 minutos, esta serie dramática sigue siendo una de las mejores de los últimos años

Comienza el mes de agosto y seguro estás buscando alguna nueva serie para ver. Si no sabés bien qué empezar, no te podés perder este drama que desde el primer episodio te hace creer que estás ante un tipo de serie, pero que de a poco cambia el foco y te obliga a revisar todo lo que creías entender.

La serie es cuestión es A Teacher , una ficción estrenada en 2020, basada en la película homónima de 2013, dirigida por Hannah Fidell. Esta adaptación, disponible en Disney Plus , amplía aquella historia y aprovecha el formato de miniserie para desarrollar con mucha más paciencia la evolución de sus personajes.

La historia sigue a Claire Wilson ( Kate Mara ), una joven maestra recién llegada a una escuela de Texas, quien insatisfecha con su matrimonio comienza a prestar especial atención a Eric Walker ( Nick Robinson ), un carismático estudiante del último año. Lo que inicia como una aparente tutoría académica y una conexión emocional mutua, se convierte en algo un poco más complejo y peligroso.

La serie va mostrando cómo de a poco se van cruzando pequeños límites que, aislados, pueden parecer inofensivos. Una conversación fuera del horario escolar, una atención especial o un gesto de confianza terminan construyendo un escenario donde la manipulación aparece de manera gradual. Pero en lugar de explicar esa dinámica, A Teacher deja que el espectador la descubra observando el comportamiento de sus protagonistas.

Sin romantizar la situación, la serie analiza de forma minuciosa las dinámicas de poder, el consentimiento, la complicidad social y el trauma persistente que experimenta la víctima al llegar a la adultez, cuestionando cómo el entorno procesa este tipo de abusos cuando la perpetradora es una mujer.

Mirá el tráiler de A Teacher, la serie disponible en Disney Plus

La actriz Kate Mara interpreta a Claire. Lejos de convertirla en una villana, su interpretación deja ver cómo el personaje racionaliza cada paso que da, una elección que vuelve todavía más inquietante la historia porque permite entender el mecanismo de manipulación sin justificarlo.

Por su parte, Nick Robinson da vida a Eric. A lo largo de la serie, el joven intenta convencerse de que controla una situación que, en realidad, nunca estuvo en igualdad de condiciones.

Con episodios que no superan los 30 minutos de duración, A Teacher es de esas series que invita a querer ver un episodio más para saber cómo evoluciona el vínculo, qué sucederá a continuación y cuáles son las consecuencias. Con un total de 10 capítulos, este drama está disponible en el catálogo de Disney Plus debería estar en tu lista.