La serie de 8 episodios que demuestra que toda separación tiene más de una versión y está en Disney Plus

La nueva vida de Toby, con Jesse Eisenberg y Claire Danes, explora las distintas perspectivas de un divorcio y la vida después de la separación.

Las aplicaciones de citas, la crianza compartida y el desgaste de un matrimonio de larga data son apenas el punto de partida de este drama que usa un divorcio para hablar sobre la crisis de la adultez, las expectativas y la forma en que cada persona reescribe sus propios recuerdos. Y eso es lo que hace que La nueva vida de Toby (Fleishman Is in Trouble) se destaque entre las mejores series de los últimos años.

Estrenada en 2022 y disponible en Disney Plus, la serie creada por Taffy Brodesser-Akner, basada en su propia novela, propone un relato sobre las relaciones modernas, contada desde varios puntos de vista.

De qué trata La nueva vida de Toby y por qué va mucho más allá de un divorcio Este drama que cambia por completo cuando conocés la otra versión de la historia. FX Network - Hulu Toby Fleishman es un médico de 41 años que acaba de atravesar un divorcio después de casi quince años de matrimonio. Mientras intenta adaptarse a una nueva rutina como padre compartido, descubre el mundo de las aplicaciones de citas y, por primera vez en mucho tiempo, siente que tiene la posibilidad de reinventar su vida. Pero ese aparente nuevo comienzo se interrumpe cuando su exesposa, Rachel, desaparece sin previo aviso y deja a sus dos hijos a su cargo, obligándolo a reorganizar por completo su presente.

A partir de ese conflicto, La nueva vida de Toby deja de ser una historia sobre un divorcio para convertirse en relato sobre el matrimonio, la amistad, la crianza, las expectativas profesionales y las distintas versiones que pueden existir de una misma relación. Mientras Toby intenta entender qué ocurrió con Rachel y mantener el equilibrio entre su trabajo, sus hijos y el reencuentro con viejos amigos, la serie invita a cuestionar las primeras impresiones para luego entender que nada es tan simple como parece.

Un drama que evita los héroes y villanos Lo mejor de esta ficción es que no ofrece respuestas rápidas. La historia se toma su tiempo para que el espectador conozca a los personajes antes de emitir un juicio, y eso termina siendo una de sus mayores virtudes. Hay una voz en off que acompaña el relato, pero en vez de explicar lo que ya estamos viendo, sirve para dar contexto y sugerir nuevas preguntas sobre lo que realmente ocurrió.