La serie de 8 episodios que demuestra que toda separación tiene más de una versión y está en Disney Plus
La nueva vida de Toby, con Jesse Eisenberg y Claire Danes, explora las distintas perspectivas de un divorcio y la vida después de la separación.
Las aplicaciones de citas, la crianza compartida y el desgaste de un matrimonio de larga data son apenas el punto de partida de este drama que usa un divorcio para hablar sobre la crisis de la adultez, las expectativas y la forma en que cada persona reescribe sus propios recuerdos. Y eso es lo que hace que La nueva vida de Toby (Fleishman Is in Trouble) se destaque entre las mejores series de los últimos años.
Estrenada en 2022 y disponible en Disney Plus, la serie creada por Taffy Brodesser-Akner, basada en su propia novela, propone un relato sobre las relaciones modernas, contada desde varios puntos de vista.
De qué trata La nueva vida de Toby y por qué va mucho más allá de un divorcio
Toby Fleishman es un médico de 41 años que acaba de atravesar un divorcio después de casi quince años de matrimonio. Mientras intenta adaptarse a una nueva rutina como padre compartido, descubre el mundo de las aplicaciones de citas y, por primera vez en mucho tiempo, siente que tiene la posibilidad de reinventar su vida. Pero ese aparente nuevo comienzo se interrumpe cuando su exesposa, Rachel, desaparece sin previo aviso y deja a sus dos hijos a su cargo, obligándolo a reorganizar por completo su presente.
A partir de ese conflicto, La nueva vida de Toby deja de ser una historia sobre un divorcio para convertirse en relato sobre el matrimonio, la amistad, la crianza, las expectativas profesionales y las distintas versiones que pueden existir de una misma relación. Mientras Toby intenta entender qué ocurrió con Rachel y mantener el equilibrio entre su trabajo, sus hijos y el reencuentro con viejos amigos, la serie invita a cuestionar las primeras impresiones para luego entender que nada es tan simple como parece.
Un drama que evita los héroes y villanos
Lo mejor de esta ficción es que no ofrece respuestas rápidas. La historia se toma su tiempo para que el espectador conozca a los personajes antes de emitir un juicio, y eso termina siendo una de sus mayores virtudes. Hay una voz en off que acompaña el relato, pero en vez de explicar lo que ya estamos viendo, sirve para dar contexto y sugerir nuevas preguntas sobre lo que realmente ocurrió.
Otro aspecto a destacar es el elenco, liderado por Jesse Eisenberg y Claire Danes. A ellos se le suman Lizzy Caplan, Adam Brody, Tara Summers, Josh Radnor, Josh Stamberg y Christian Slater.
Eisenberg (La red social, Un dolor real) interpreta a Toby con la dosis justa de inseguridad, ironía y vulnerabilidad, mientras que Danes (Homeland, La bestia en mí) da vida a Rachel, como una mujer llena de contradicciones.
Alejada de los grandes giros, cada uno de los 8 episodios aporta información, lo que obliga reconsiderar lo que uno creía entender sobre los personajes, y ese juego de perspectivas termina siendo mucho más interesante que cualquier misterio.
Si estás buscando una serie que el algoritmo seguramente no te va a mostrar y que tenga una buena trama, con personajes bien desarrollado y diálogos inteligentes, La nueva vida de Toby es una propuesta que no te podés perder. Tiene humor, tiene drama y una mirada amplia sobre la amistad y la vida después del divorcio.