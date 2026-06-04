Blanca Suárez brilla en este emotivo drama romántico disponible en streaming

Hay historias de amor que aparecen donde uno menos lo espera. Relatos que se generan a través de un enigma, atravesados por el paso del tiempo y el recuerdo. Y esta película española combina todo esto de la mejor manera posible, con un resultado tan efectivo como emotivo.

En HBO Max se encuentra disponible El verano que vivimos, un drama romántico español dirigido por Carlos Sedes que llegó a los cines en 2020. Con Blanca Suárez y Javier Rey al frente del reparto, la película se ha convertido en una opción interesante para quienes buscan una historia de amor de corte tradicional con una fuerte carga melodramática.

La trama comienza en 1998, cuando Isabel, una joven estudiante de periodismo, inicia sus prácticas en un pequeño periódico de Galicia. Lo que parece un trabajo rutinario da un giro inesperado cuando empieza a recibir una serie de avisos fúnebres anónimos dedicados a la misma mujer, todas firmadas en la misma fecha y llenas de poesía.

Decidida a resolver el enigma, su investigación la traslada al caluroso verano de 1958 en Jerez de la Frontera, donde un triángulo amoroso prohibido entre una joven de la alta sociedad, su prometido bodeguero y un arquitecto venido de fuera cambió sus vidas para siempre.

El verano que vivimos está protagonizada por Blanca Suárez como Lucía, Javier Rey como Gonzalo, y Pablo Molinero como Hernán. El resto del elenco se completa con nombres como María Pedraza, Guiomar Puerta y Carlos Cuevas.

Aunque el argumento puede recordar a otras películas del género romántico, esta propuesta destaca por su ambición visual. Carlos Sedes convierte los paisajes de Jerez, las bodegas y la arquitectura de la época en parte fundamental del relato. La película no solo habla de amor; también utiliza los espacios y el paso del tiempo como herramientas narrativas.

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El Verano Que Vivimos - Tráiler Oficial

Además, uno de los aspectos más interesantes es que la película toma algunos hechos de la vida real como inspiración. El productor Ramón Campos explicó que la idea surgió a partir del caso de José Luis Casaus, un hombre que, tras la muerte de su esposa Elena en 1994, publicó durante más de 20 años un aviso cada 21 de marzo en el diario El País. En esos textos poéticos, él le contaba a su mujer cómo crecían sus hijos y cómo era la vida sin ella, como una forma de mantenerla presente.

Fue a partir de esa premisa que el equipo de guionistas tomó como base las cartas publicadas, y generaron toda una historia a su alrededor. Ni la trama ambientada en los viñedos andaluces de los años 50, ni los personajes de Lucía, Gonzalo y Hernán existieron en la vida real.

En su estreno, la película recibió críticas divididas. Algunos medios valoraron su propuesta romántica clásica y su cuidada puesta en escena, mientras que otros cuestionaron el exceso de melodrama. También obtuvo nominaciones a los Premios Goya por su música original y canción principal.

El verano que vivimos es ideal para quienes disfrutan de esos relatos sobre amores imposibles que reviven con el paso del tiempo. Si buscas una historia de amor clásica, elegante y con aroma a otra época, es una recomendación imposible de ignorar dentro del catálogo de HBO Max.