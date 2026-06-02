Sarah Jessica Parker protagoniza esta serie divertida y humana sobre el fin del amor

El cine y la televisión están plagadas de historias sobre el matrimonio, y a menudo se decantan por el drama o la comedia. Aunque hay de todo, son las que logran encontrar un equilibrio a mitad de camino entre ambos géneros las mejor funcionan, tal como sucedió con esta serie de HBO , protagonizada por Sarah Jessica Parker .

Tras el éxito de Sex and the City, la actriz regresó a HBO Max para protagonizar Divorce, una comedia dramática lanzada en 2016, que ofrece una mirada ácida, realista y desprovista de glamour sobre el fin del amor en la mediana edad.

Ambientada en los suburbios de Westchester, Nueva York, la serie sigue a Frances, una mujer que, tras más de una década de matrimonio y dos hijos en común, comienza a replantearse su vida debido al hastío crónico y a una insatisfacción generalizada con su relación. Tras un tenso incidente en la fiesta de cumpleaños de una amiga, Frances decide dar el paso definitivo y le pide la separación a su esposo. Al principio busca que todo transcurra en términos amigables y civilizados, con el fin de proteger la estabilidad emocional de sus hijos adolescentes.

Sin embargo, el panorama cambia drásticamente cuando Robert descubre que Frances mantenía una aventura extramatrimonial oculta. Sintiéndose profundamente traicionado y humillado, Robert pasa del desconcierto a la hostilidad absoluta, transformando lo que iba a ser un quiebre pacífico en una guerra legal y psicológica destructiva. A partir de allí, la serie se sumerge en las complejidades del proceso de separación, exponiendo la intervención de abogados oportunistas, los desacuerdos económicos y el impacto emocional en el entorno familiar, demostrando que borrar el pasado y empezar desde cero es mucho más complejo y doloroso de lo que ambos anticipaban.

La serie fue creada por Sharon Horgan, una actriz, productora y guionista británica que se ha convertido en una de las voces más frescas de la comedia contemporánea. Entre sus títulos más conocidos se ubican Catastrophe y Bad Sisters (Hermanas hasta la muerte), lanzada en 2022.

A diferencia de sus otras series, Horgan trató de encontrar en Divorce una mirada particular sobre la vida en pareja y lo que viene después. Lejos de romantizar las rupturas, ni convertirlas en tragedia, la guionista apostó por construir una historia en donde el humor surge de las incomodidades de la vida adulta y de las contradicciones emocionales de sus personajes.

Otro aspecto interesante es que tampoco busca que el espectador tome partido de manera definitiva por ninguno de sus protagonistas. Frances y Robert son personas imperfectas, capaces de generar empatía y rechazo en una misma escena, algo que aporta una sensación de autenticidad poco frecuente.

Mirá le tráiler de la serie

Divorce - Trailer

Sarah Jessica Parker, alejada por completo del glamour de Carrie Bradshaw, interpreta a una mujer común y corriente de clase media-alta, repleta de dudas y contradicciones. A su lado, Thomas Haden Church interpreta a Robert. El actor fue la primera y única opción que la producción contempló para encarnar al protagonista masculino. En el elenco secundario encontramos nombres como Molly Shannon, Talia Balsam y Tracy Letts.

En su estreno, la recepción fue mayormente positiva, especialmente hacia las actuaciones principales y el guion de Horgan. Si bien no gozó de la misma popularidad que otras ficciones de HBO, fue lo suficientemente exitosa como para emitirse a lo largo de tres temporadas.

Con un total de 24 episodios de entre unos 25-30 minutos cada uno, Divorce es una serie que muestra que cualquier relación es mucho más compleja de lo que uno imagina. Si buscás una comedia dramática, esta serie sigue siendo una de las propuestas más interesantes y menos comentadas del catálogo de HBO Max.