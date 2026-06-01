Esta miniserie británica de 6 episodios es una de las mejores historias de espías de Netflix

Hay muchas series y películas ambientadas durante la Segunda Guerra Mundial, pero no muchas se enfocan plenamente en el día después. En Europa, 1945 marcó el fin de los combates en las trincheras, pero marcó el inicio de una batalla silenciosa y muy difícil de librar. No te podés perder esta miniserie de Netflix , que explora uno de los aspectos más interesantes de la posguerra.

En 2019 se estrenó Traidores (Traitors), un thriller político de 6 episodios que construye una historia de lealtades divididas, conspiraciones internacionales y decisiones personales que pueden cambiar el destino de un país.

Ambientada en el Londres de 1945 tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, la trama sigue a Feef Symonds, una joven e ingenua mujer de clase alta que se une al Servicio Civil británico. En medio de la incertidumbre política provocada por la sorpresiva victoria del Partido Laborista, Feef es seducida y reclutada por un enigmático agente estadounidense de la OSS para espiar a su propio país. El objetivo de los norteamericanos es desenmascarar a un topo soviético infiltrado en el corazón de la Oficina del Gabinete, temiendo que las inclinaciones socialistas del nuevo gobierno fortalezcan el avance de la Unión Soviética en Europa.

La misión se complica rápidamente cuando el amante estadounidense de Feef desaparece, sumergiéndola en un mortal juego del gato y el ratón donde las fronteras de la lealtad se vuelven difusas. Obligada a utilizar su inteligencia y capacidad de seducción para sobrevivir, la protagonista debe espiar a un parlamentario laborista que se está enamorando de ella, mientras el topo ruso empieza a notar su presencia.

A diferencia de otras series del género de espionaje y thriller político, Traidores pone el foco en una protagonista poco experimentada que de un momento a otro se ve a sí misma atrapada en una maquinaria política mucho más grande que ella.

Feef no es una heroína tradicional ni una espía infalible; es una figura compleja que intenta encontrar su lugar mientras el mundo a su alrededor cambia a toda velocidad.

La actriz Emma Appleton lidera la historia como la joven Feef Symonds. Sin embargo, uno de los mayores atractivos del reparto es la presencia de Keeley Hawes, una de las grandes figuras de la televisión británica. En Netflix se la puede ver en otros conocidos títulos como Guardaespaldas, La gran exclusiva y Rebeca. Junto a ellas aparecen Michael Stuhlbarg y Luke Treadaway.

Mirá el tráiler de la miniserie de Netflix

Traidores (2019) - Tráiler oficial

En su estreno, Traidores fue bien recibida por la crítica, especialmente por aquellos que destacaron su ambientación histórica y su enfoque más político del espionaje. Aunque nunca alcanzó la popularidad de otros thrillers británicos contemporáneos, con el tiempo se convirtió en una recomendación recurrente para los fanáticos del género.

Con solo 6 episodios, esta miniserie de Netflix es ideal para quienes buscan algo corto, inteligente y cuidadosamente construida, que encuentra tensión en los personajes y en los conflictos políticos antes que en la acción. Si te atraen las intrigas de la Guerra Fría, las historias de lealtades ambiguas y los thrillers británicos de calidad, sigue siendo una de las propuestas más interesantes y menos conocidas que esconde la plataforma.