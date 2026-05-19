La miniserie de 6 episodios con Nicole Kidman y Hugh Jackman que guarda un secreto en su historia

Hay películas que te dejan con la sensación de que faltó algo. Los personajes están bien, la puesta en escena se ve increíble, pero cuando termina queda la sensación de que hubiese sido mejor con un poco más de tiempo. Y claro, a veces no es culpa de la historia, sino de los tiempos del cine que son mucho más acotados que los de las series o miniseries .

En el cine existen las versiones extendidas de algunas películas, pero en 2023, el director Baz Luhrmann hizo un experimento que le permitió llevar su visión mucho más lejos. Eligió su película Australia, lanzada en 2008, para reversionarla en formato de serie, a partir de escenas que habían quedado en la sala de edición y no había podido incorporar en el corte final del filme.

La miniserie es cuestión es Faraway Downs: Australia, una versión expandida y reimaginada de su película la película Australia, protagonizada por Nicole Kidman y Hugh Jackman , que se estrenó en 2008. Con 6 episodios, esta serie lanzada en 2023 se encuentra disponible en Disney Plus .

Al igual que la película, Faraway Downs: Australia sigue la historia Sarah Ashley ( Kidman ), una aristócrata británica que hereda un rancho de ganado al norte de Australia. Tras la muerte de su esposo, Sarah descubre que un barón planea un complot junto a un grupo de empresarios para quedarse con sus tierras. Para salvar el lugar, la mujer debe unir fuerzas con Drover ( Jackman ), un ganadero que la ayudará a proteger el rancho.

En paralelo, la serie también se mete en la historia de Nullah (Brandon Walters), un niño indígena que vive escapando de las autoridades que, en esa época, se llevaban a los niños de sus familias por una ley racista de la época. La trama se complica aún más con el estallido de la Segunda Guerra Mundial y el bombardeamiento de Darwin, obligando a los personajes a sobrevivir al caos y forjar una familia improvisada para proteger lo que valoran.

La ambición de una película que no generó el impacto deseado

Con Australia, Luhrmann había imaginado un relato épico por demás ambicioso, con una puesta en escena deslumbrante y una dupla de lujo. Sin embargo, la película no tuvo el impacto deseado. El filme fue un gran fracaso de taquilla, logrando recaudar 211 millones de dólares en todo el mundo. Además, la recepción crítica no acompañó del todo.

Con más de 3 horas de duración, la cinta se sentía enormemente fragmentada. La primera mitad era una comedia romántica casi caricaturesca y la segunda un drama bélico desgarrador.

Faraway Downs: Australia - Tráiler Oficial Subtitulado

El traspaso al formato de miniserie, le permitió al director Baz Luhrmann completar su visión e incluir buena parte del material que filmó y que debió dejar fuera de la versión final.

Por ejemplo, Faraway Downs se toma el tiempo de profundizar en los mitos aborígenes y en la conexión espiritual de los personajes con el paisaje, algo que en 2008 se sentía como un decorado y que ahora funciona como el cimiento de la historia. Además, el director australiano aprovechó para cambiar el final, siendo distinto al del filme, con un tono un poco más trágico.

Desde luego, la química entre Nicole Kidman y Hugh Jackman permanece intacta. Nicole pasa de ser una aristócrata insoportable a una mujer empoderada que se ensucia las botas, y Hugh... bueno, es Hugh Jackman haciendo de galán recio en el Outback; no hay forma de que eso salga mal.

Lejos de la mezcla de géneros de la película, Faraway Downs se construye como una miniserie épica, de esas que te hacen querer ver un episodio más antes de abandonarla.

La gran pregunta, ¿se puede ver la serie si no vi la película? La respuesta es sí. Si la viste, esta nueva versión te va a dar una nueva perspectiva de la historia. Y si nunca viste Australia, lo mejor es que directamente arranques por la serie, ya que vas a poder apreciar la visión de Baz Luhrmann en todo su esplendor. La miniserie está completa en Disney Plus.