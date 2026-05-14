La miniserie noruega de Netflix ideal para ver esta noche

El noir nórdico sigue dominando el streaming y Netflix tiene la opción definitiva para este fin de semana: Harry Hole. Con solo 9 episodios, esta miniserie noruega se posiciona como perfecta para los fanáticos del suspenso policial, ofreciendo una trama oscura y un ritmo que no da respiro.

Basada en las célebres novelas de Jo Nesbø, la historia nos sumerge en la vida de un detective tan brillante como atormentado. En esta entrega, Hole deberá descifrar una serie de asesinatos rituales que tienen en vilo a Oslo, mientras lucha contra sus propios demonios internos en una carrera contra el tiempo.

De qué trata la miniserie noruega de Netflix La historia está enmarcada en Oslo, donde comienzan a aparecer crímenes vinculados a un asesino serial que deja patrones enigmáticos en cada escena. En la investigación aparece Harry Hole, un detective brillante pero a la vez atormentado que deberá enfrentarse al criminal pero también a la corrupción policial y a sus demonios internos.

Elenco La serie cuenta con actuaciones de Joel Kinnaman, Tobias Santelmann y Pia Tjelta. El elenco fue uno de los aspectos más destacados por quienes ya comenzaron a verla en la plataforma.

Críticas y por qué verla Los capítulos de la serie duran aproximadamente unos 50 minutos cada uno y tiene una sola temporada de 9 episodios, que la hacen una miniserie intensa y atrapante para maratonear. En IMDb la serie cuenta con un puntaje de casi 8.