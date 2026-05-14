El thriller de acción que arrasa en Netflix casi diez años después de su estreno

Un clásico del streaming, la película de acción que marcó tendencia en Netflix y ahora resurge entre las más vistas.

El catálogo de Netflix volvió a demostrar su capacidad para revivir grandes producciones de Hollywood, y esta vez el protagonista del fenómeno es Jason Statham. La película, El especialista: La resurrección, está entre las más elegidas de la plataforma.

En pocas palabras Netflix revive un éxito de acción: La película protagonizada por Jason Statham, El especialista: La resurrección, se posiciona nuevamente entre las más vistas de la plataforma de streaming, demostrando la vigencia de producciones de Hollywood.

La película protagonizada por Jason Statham, El especialista: La resurrección, se posiciona nuevamente entre las más vistas de la plataforma de streaming, demostrando la vigencia de producciones de Hollywood. Trama de intriga y rescate: El filme sigue a Arthur Bishop, un sicario retirado que debe salir de su retiro forzado para rescatar a su pareja, secuestrada por un fantasma de su pasado, y cumplir misiones letales alrededor del mundo.

El filme sigue a Arthur Bishop, un sicario retirado que debe salir de su retiro forzado para rescatar a su pareja, secuestrada por un fantasma de su pasado, y cumplir misiones letales alrededor del mundo. Acción y química en pantalla: La película destaca por su ritmo frenético, coreografías de combate de alto impacto y la notable química entre Jason Statham y Jessica Alba, quienes aportan solidez a sus personajes en un thriller de alcance internacional. Resumen generado por Thinkindot AI

Netflix: de qué se trata La película, a pesar de haber llegado a los cines en 2016, es una secuela de The Mechanic y atraviesa una segunda juventud en la plataforma de streaming, atrayendo a una audiencia masiva gracias a su ritmo frenético y coreografías de combate de alto impacto.

Captura de pantalla 2026-05-14 101024 Este dúo la rompe en Netflix.

La trama reencuentra a la audiencia con Arthur Bishop (Statham), un sicario de élite que ha logrado construir una vida pacífica lejos de las armas. Sin embargo, su retiro se ve interrumpido abruptamente por un fantasma de su pasado que secuestra a Gina Thornton (interpretada por Jessica Alba), una cooperante humanitaria que se vuelve el motor de la historia.

Para rescatar a la mujer que ama, Bishop se ve obligado a aceptar un desafío letal. Deberá eliminar a tres figuras de alto perfil en distintas partes del mundo y la condición es que cada ejecución sea tan perfecta que no deje rastro de intervención humana.