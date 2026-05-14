Netflix: la miniserie italiana de seis capítulos que atrapa a todos

La miniserie italiana Engaño se convirtió en uno de los éxitos de Netflix con una historia de romance, secretos familiares y suspenso.

Netflix sigue buscando ser la plataforma de streaming más elegida y por eso con frecuencia amplía su catálogo. Dentro de sus títulos se destaca una ficción italiana, Engaño ( Inganno, en su idioma original). Esta miniserie se estrenó en 2024 y rápidamente logró ubicarse entre los contenidos más vistos de la plataforma gracias a su mezcla de drama, romance y suspenso.

La historia gira alrededor de Gabriella, una mujer de 60 años que administra un hotel de lujo en la Costa Amalfitana. Su vida cambia cuando conoce a Elia, un hombre mucho más joven que ella, con quien inicia una intensa relación amorosa. Sin embargo, la diferencia de edad y las dudas de su familia generan conflictos y sospechas sobre las verdaderas intenciones del joven.

La miniserie tiene seis episodios, con capítulos que duran entre 45 y 52 minutos aproximadamente. Ese formato breve fue uno de los puntos destacados por los espectadores, ya que permite verla en poco tiempo.

netflix NETFLIX. Engaños

El género principal de la producción es el drama romántico, aunque también incorpora elementos de suspenso y conflictos familiares. La trama aborda temas como el amor en la madurez, los prejuicios sociales y las disputas por el dinero y la herencia. Además, está inspirada en la serie británica Gold Digger.