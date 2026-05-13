Netflix: la miniserie sobre viajes en el tiempo que triunfó tras una censura

Netflix se consolidó como el gigante del streaming gracias a su capacidad para rescatar historias y darles una vidriera global. Su catálogo no solo vive de grandes producciones de Hollywood, sino que también apuesta fuertemente por contenidos internacionales.

Las ficciones que exploran el arrepentimiento y el deseo de cambiar el pasado suelen convertirse en éxitos instantáneos entre los usuarios. Tal es el caso de Si lo hubiera sabido , una miniserie española que encaja perfecto en el género de drama romántico con tintes de fantasía.

La trama gira en torno a Emma, una mujer que lleva diez años en un matrimonio que la hace sentir estancada. Gracias a un extraño evento lunar, tiene la oportunidad de viajar diez años atrás en el tiempo. Con su mente actual en su cuerpo de 30 años, debe decidir si quiere repetir su vida o tomar un camino completamente distinto.

El reparto está encabezado por la reconocida actriz española Megan Montaner, quien interpreta a Emma. Junto a ella, destaca la presencia del actor argentino Michel Noher.

La miniserie tiene una duración ideal para una maratón de fin de semana. Consta de ocho episodios de aproximadamente 35 a 50 minutos cada uno. Es la opción perfecta para quienes buscan un relato dinámico que combine momentos de humor, nostalgia y reflexiones sobre las decisiones que tomamos en la vida.

Un dato curioso que rodea a esta producción es su origen. Originalmente, el guion fue escrito para ser producido en Turquía por la guionista Ece Yörenç. Sin embargo, el proyecto fue cancelado en su país de origen debido a presiones gubernamentales por la inclusión de un personaje LGBT+. Netflix decidió trasladar la producción a España para garantizar la libertad creativa, permitiendo que la historia llegara finalmente a los hogares sin censuras.

A pesar de los cambios de locación, la serie conserva esa esencia de los melodramas que tanto gustan, pero con una factura técnica moderna. La química entre Montaner y Noher es evidente, logrando que el espectador se pregunte constantemente qué haría en el lugar de la protagonista. ¿Vale la pena borrar una década de vida para evitar un dolor, incluso si eso significa perder los momentos buenos?

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