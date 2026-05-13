La película española de acción que arrasa en Prime Video

Mario Casas y Luis Zahera protagonizan un thriller de espionaje y acción que se convirtió en uno de los mayores éxitos de Prime Video.

Las películas de acción y espionaje siguen ganando popularidad en las plataformas de streaming, y una de las producciones españolas que más repercusión logró en las últimas semanas es Zeta. El film, protagonizado por Mario Casas y Luis Zahera, se convirtió en uno de los títulos más vistos de Prime Video gracias a su mezcla de suspenso, persecuciones y conspiraciones internacionales.

La historia comienza con el asesinato simultáneo de varios ex-agentes de inteligencia españoles vinculados a una operación secreta realizada décadas atrás en Colombia. Frente a esa situación, el Centro Nacional de Inteligencia recurre a su mejor agente, conocido como Zeta, para encontrar al único sobreviviente de aquella misión. A partir de ahí, el protagonista queda atrapado en una trama llena de traiciones, secretos y operaciones encubiertas.

653917529_18017072414818626_8919712853153256493_n La película española de acción con Mario Casas que arrasa en Prime Video.

La película fue dirigida por Dani de la Torre, uno de los realizadores españoles más vinculados al cine de acción y thriller. Según explicó el propio director en distintas entrevistas, el objetivo era crear un personaje capaz de convertirse en un nuevo referente del espionaje español moderno, con una propuesta cercana a franquicias internacionales como Bourne o James Bond.

Además de Mario Casas y Luis Zahera, el reparto incluye a Mariela Garriga, Nora Navas, Christian Tappán y Cristina Umaña. La producción tiene una duración cercana a las dos horas y fue estrenada directamente en Prime Video en marzo de 2026. Rápidamente logró posicionarse entre las películas más vistas de la plataforma en distintos países.