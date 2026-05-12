La playa del Caribe colombiano que cada vez más argentinos eligen por sus precios

Arena blanca, agua cálida y precios más bajos que otros destinos del Caribe . Cada vez más argentinos eligen esta playa de Colombia para vacacionar y uno de los lugares que más crece es Cartagena y sus alrededores. Playa, comida, vida nocturna y costos accesibles convirtió a este destino en uno de los favoritos.

Muchos viajeros argentinos llegan a Cartagena por sus vuelos accesibles y porque una vez en Colombia los gastos diarios s uelen ser más bajos que en otros destinos caribeños. Hoteles, comida y excursiones tienen precios que atraen a turistas que buscan ahorrar sin resignar playas paradisíacas.

Entre las playas más conocidas aparece Playa Blanca, famosa por su arena clara y el color intenso del mar. También gana espacio Playa Marbella, una zona más tranquila donde muchos turistas buscan descansar lejos del movimiento del centro histórico.

Otro lugar muy elegido es Playa Punta Arena-Tierra Bomba. Esta playa queda a pocos minutos en lancha desde Cartagena y muchos viajeros destacan que tiene un ambiente más relajado y menos vendedores ambulantes. En redes sociales y foros de viajes aparecen comentarios positivos sobre sus precios y paisajes.

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Además de las playas, Cartagena ofrece recorridos históricos, bares, restaurantes y excursiones a islas cercanas. Esa combinación hace que muchos argentinos la vean como una opción más completa que otros destinos del Caribe donde todo gira alrededor del hotel.