Parece el Caribe: la playa de Brasil con agua turquesa que muchos eligen para escapar del ruido

Hay playas que no necesitan demasiada presentación: alcanzan una foto, una franja de arena clara y ese azul imposible del mar para explicar por qué empiezan a circular entre viajeros. Praia de Antunes, en Maragogi, Alagoas, es una de ellas. Un rincón del nordeste brasileño que ganó fama por su agua tibia, sus tonos turquesa y su ritmo tranquilo.

El destino aparece cada vez más en el radar de quienes buscan algo distinto a los clásicos del sur de Brasil. No tiene la estructura urbana de una gran ciudad balnearia ni el movimiento permanente de otros puntos turísticos. Su atractivo va por otro lado: un paisaje más simple, con mar calmo, arena blanca, cocoteros y esa sensación de estar bastante lejos del apuro cotidiano.

El gran encanto de Praia de Antunes está en la marea. Cuando baja, el paisaje se transforma: aparecen bancos de arena, el agua queda más baja y el mar muestra sus tonos más claros. En la zona de Maragogi, este fenómeno también permite disfrutar de piscinas naturales y paseos hacia las galés, como se conoce a esas formaciones que dependen del nivel del mar. Por eso, antes de viajar, muchos recomiendan revisar la tabla de mareas y buscar días con marea baja.

Esa condición explica buena parte del furor. No es lo mismo llegar con el mar alto que hacerlo en el momento justo . Con la marea baja, Antunes ofrece una postal mucho más impactante: franjas de arena que parecen avanzar sobre el agua, sectores ideales para caminar y un mar de poca profundidad que invita a quedarse durante horas. La experiencia cambia con la luz, el viento y el horario.

Agua cálida, pero con un dato para corregir

Uno de los puntos que más se repite sobre esta playa es la temperatura del agua. Y, en líneas generales, la idea es cierta: el mar de Maragogi es cálido y permite nadar con comodidad durante buena parte del año. Sin embargo, los datos disponibles ubican la temperatura media del agua en marzo cerca de los 28,8°C y en abril alrededor de los 28,9°C. Es decir, no hace falta exagerar: sigue siendo un mar muy agradable, incluso para quienes viajan fuera del verano argentino.

Marzo y abril pueden ser meses atractivos para quienes buscan precios más moderados y menos movimiento que en la temporada más fuerte. De todos modos, hay un detalle importante: en Maragogi, la época de menor probabilidad de lluvia suele concentrarse entre septiembre y febrero. Por eso, en otoño conviene mirar el pronóstico, elegir bien la semana y prestar atención a la marea. El paisaje puede ser espectacular, pero la planificación hace diferencia.

Pipa, el otro nombre que aparece entre los argentinos

En paralelo, otro destino del nordeste brasileño viene ganando espacio entre los viajeros argentinos: Pipa, en Rio Grande do Norte. A diferencia de Antunes, Pipa tiene una identidad más bohemia, con vida nocturna, gastronomía, acantilados y varias playas cercanas. Visit Brasil destaca que la zona reúne 11 playas, entre ellas Praia do Amor, Baía dos Golfinhos y Praia do Madeiro.

La comparación ayuda a ordenar el mapa. Antunes es para quienes imaginan una escapada más serena, con agua clara, arena blanca y planes de playa. Pipa, en cambio, suma movimiento, bares, excursiones y un clima de pueblo turístico con mucha vida después del atardecer. Dos formas distintas de vivir el nordeste de Brasil, pero con algo en común: ambas explican por qué esa región dejó de ser un secreto para muchos viajeros argentinos.