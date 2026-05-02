Pocos la conocen: la playa vírgen de España con agua turquesa que enamora a todos

Ubicada en Carboneras, Playa de los Muertos sorprende por sus aguas cristalinas, paisajes vírgenes y tranquilidad incluso en temporada alta.

Entre los destinos internacionales para vacacionar, Carboneras (España) se ha ganado un lugar especial por su combinación de paisajes vírgenes y zonas urbanas. Es un sitio ideal para relajarse, pero también para disfrutar de actividades cercanas.

Sus playas han sido históricamente reconocidas por la calidad de sus aguas, con excelentes calificaciones sanitarias. La más destacada es Playa de los Muertos, considerada la “joya de la corona”. Ha sido elegida en múltiples rankings como una de las mejores playas de España gracias al color turquesa y la transparencia de su mar.

Cuándo visitar Playa de los muertos La mejor época para visitarla es entre junio y septiembre, cuando las temperaturas oscilan entre los 20 °C y los 30 °C. En junio, además, se celebran las fiestas de Fiestas de San Antonio, que incluyen el tradicional desembarco de Moros y Cristianos.

playa de los muertos shutterstock La playa de Almería que gana popularidad por sus aguas cristalinas. Shutterstock

Para quienes prefieren evitar las multitudes, los meses de abril, mayo y octubre son una excelente alternativa. Ofrecen un clima agradable y mayor tranquilidad, ideales para realizar senderismo y recorrer la zona con calma. Incluso en invierno, Carboneras se transforma en un refugio de paz perfecto para desconectar y pasear por playas casi desiertas.