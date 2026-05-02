Pocos la conocen: la playa vírgen de España con agua turquesa que enamora a todos
Ubicada en Carboneras, Playa de los Muertos sorprende por sus aguas cristalinas, paisajes vírgenes y tranquilidad incluso en temporada alta.
Entre los destinos internacionales para vacacionar, Carboneras (España) se ha ganado un lugar especial por su combinación de paisajes vírgenes y zonas urbanas. Es un sitio ideal para relajarse, pero también para disfrutar de actividades cercanas.
Sus playas han sido históricamente reconocidas por la calidad de sus aguas, con excelentes calificaciones sanitarias. La más destacada es Playa de los Muertos, considerada la “joya de la corona”. Ha sido elegida en múltiples rankings como una de las mejores playas de España gracias al color turquesa y la transparencia de su mar.
Cuándo visitar Playa de los muertos
La mejor época para visitarla es entre junio y septiembre, cuando las temperaturas oscilan entre los 20 °C y los 30 °C. En junio, además, se celebran las fiestas de Fiestas de San Antonio, que incluyen el tradicional desembarco de Moros y Cristianos.
Para quienes prefieren evitar las multitudes, los meses de abril, mayo y octubre son una excelente alternativa. Ofrecen un clima agradable y mayor tranquilidad, ideales para realizar senderismo y recorrer la zona con calma. Incluso en invierno, Carboneras se transforma en un refugio de paz perfecto para desconectar y pasear por playas casi desiertas.
El destino también cuenta con atractivos históricos y culturales. Entre ellos se destaca el Castillo de San Andrés, una fortaleza del siglo XVI ubicada en el centro del pueblo que hoy funciona como espacio cultural y turístico. Otro imperdible es el Faro de Mesa Roldán, desde donde se obtienen algunas de las mejores vistas panorámicas de la costa.