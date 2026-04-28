Tiene 28 km de playas increíbles y un castillo: el lugar de España que gana protagonismo

Un rincón de España ha ganado protagonismo por sus extensas playas y la presencia de un imponente castillo , ideal para quienes buscan descansar rodeados de paisajes sorprendentes.

Se trata de Águilas, un destino que cuenta con 28 kilómetros de costa y una gran variedad de playas que se adaptan a todo tipo de visitantes. Hay opciones urbanas, vírgenes y más salvajes, con distintos niveles de servicios y actividades.

Uno de sus principales atractivos es el Castillo de San Juan de las Águilas, una fortaleza militar del siglo XVIII construida para proteger la costa de ataques piratas. En la actualidad, funciona como el mejor mirador de la ciudad, desde donde se puede apreciar la bahía y el puerto, además de albergar un pequeño museo con piezas históricas.

Águilas se caracteriza por su clima privilegiado, que permite visitarla durante todo el año. Sin embargo, para disfrutar plenamente del mar, los meses entre junio y septiembre son los más recomendados por la temperatura del agua. Quienes buscan mayor tranquilidad pueden optar por primavera u otoño, cuando disminuye la afluencia turística.

Qué tener en cuenta para evitar problemas

Para evitar inconvenientes, es importante tener en cuenta algunas normas: en muchas playas están prohibidas las mascotas, hacer fuego, acampar, navegar o pescar en determinadas zonas.

También se recomienda prestar atención a ciertas precauciones básicas:

Banderas de seguridad: respetar la señalización para evitar riesgos por el oleaje.

respetar la señalización para evitar riesgos por el oleaje. Senderismo: utilizar calzado adecuado en accesos de tierra o roca.

utilizar calzado adecuado en accesos de tierra o roca. Hidratación: el sol puede ser intenso, por lo que es clave usar protector solar y llevar agua, especialmente en áreas sin servicios.

águilas españa murcia 1 Te contamos cuáles son las precauciones para evitar problemas. Shutterstock

Otros motivos por los que visitar Águilas

Además de sus playas, el destino se destaca por su gastronomía, con especialidades como el atún rojo y la reconocida gamba roja de Águilas.

La ciudad también mantiene viva su tradición deportiva a través de Águilas FC, un club que forma parte de la identidad local.