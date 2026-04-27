La histórica sanción que recibiría Esteban Andrada tras pegarle una trompada a un rival en España

Tribunal de Disciplina de la RFEF analiza aplicarle un castigo ejemplar a Esteban Andrada por su repudiable reacción en Zaragoza-Huesca. Los detalles.

Andrada le pegó una piña en la cara a Jorge Pulido luego de ser expulsado en el ascenso español.

El escándalo que protagonizó Esteban Andrada podría derivar en una de las sanciones más duras de los últimos tiempos del fútbol español. El arquero del Real Zaragoza quedó en el centro de la escena tras su descalificadora agresión a Jorge Pulido, capitán del Huesca, en una reacción que rápidamente dio la vuelta al mundo.

Luego de la repercusión y el fuerte repudio, el foco quedó puesto en las consecuencias disciplinarias que podría afrontar el ex Boca. El tema ya está en manos del Tribunal de Disciplina de la RFEF, que, a más tardar, dará a conocer su resolución este miércoles.

Esteban Andrada se expone a la sanción más severa en el fútbol español Según lo establecido en el Código Disciplinario, este tipo de conductas contempla sanciones que van de cuatro a 12 partidos. Sin embargo, existe un punto clave que podría complicar aún más: si la agresión deriva en una lesión que obligue al rival a parar, la pena asciende a un rango de entre seis y 15 encuentros.

Lo que hizo el arquero del Real Zaragoza Un escándalo que sacude al fútbol y deja a Andrada en la cuerda floja Un escándalo que sacude al fútbol y deja a Andrada en la cuerda floja. LaLigaTV

En este caso puntual, el acta arbitral detalla que Pulido sufrió una lesión en el pómulo tras el golpe, lo que podría complicar seriamente la situación del arquero argentino y ubicarlo en el rango más alto de la sanción. Habrá que ver qué papel juega el arrepentimiento de Andrada, quien se disculpó públicamente en un video que fue publicado en las redes del Zaragoza, a la hora de que el Tribunal dictamine el fallo.