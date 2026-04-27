Dramático: la figura de una selección candidata se rompió los ligamentos y se pierde el Mundial 2026

Un futbolista clave de una de las grandes potencias sufrió una grave lesión que lo hará perderse el resto de la temporada y el Mundial 2026.

A 46 días del Mundial 2026, la Selección de Países Bajos recibió una pésima noticia con una de sus figuras: Xavi Simons, volante ofensivo del Tottenham, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, que demandará una larga recuperación de, al menos, ocho meses.

De esta manera, la joven promesa neerlandesa se perderá lo que resta de la temporada en la Premier League (con el equipo en zona de descenso y a dos puntos de la salvación) y también de la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

Xavi Simons se rompió los ligamentos y se perderá el Mundial 2026 La lesión de Simons se dio el pasado sábado en la victoria por 1-0 del Tottenham ante los Wolves. En una jugada sobre la banda izquierda, el mediocampista de 23 años fue a disputar una pelota con Hugo Bueno y su rodilla derecha quedó trabada en el césped del Molineux Stadium. En ese momento, Xavi comenzó a gritar desesperadamente y las lágrimas en sus ojos generaron preocupación y presagiaron lo peor. Finalmente, tras hacerse los estudios médicos correspondiente, se confirmó la peor de las noticias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SpursOfficial/status/2048673522415722730&partner=&hide_thread=false We can confirm that Xavi Simons has ruptured the Anterior Cruciate Ligament (ACL) in his right knee.



The 23-year-old suffered the injury during the second half of our Premier League fixture at Wolverhampton Wanderers on Saturday.



Xavi will undergo surgery in the coming weeks… pic.twitter.com/FUEf5VrZnx — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 27, 2026

Tras conocerse la gravedad de la lesión, el exfutbolista del PSV compartió un mensaje en sus redes sociales cargado de dolor por perderse la cita mundialista: “Dicen que la vida puede ser cruel y hoy se siente así. Mi temporada ha llegado a un final abrupto y solo estoy tratando de procesarlo. Honestamente, tengo el corazón roto. Nada de esto tiene sentido”, comenzó.