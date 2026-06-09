Scaloni lanzó una sorpresiva queja a una decisión de la AFA, a días del debut en el Mundial
En la conferencia de prensa previo al amistoso contra Islandia, Lionel Scaloni sorprendió con una contundente queja sobre una decisión de la AFA.
Este martes a las 22:00 (hora de Argentina), la Selección argentina disputará su último amistoso ante Islandia previo a lo que será el debut mundialista frente a Argelia el próximo martes 16 de junio. De cara a este compromiso, Lionel Scaloni ya tiene definido el once y también probará a algunos jugadores que llegan con lo justo de físico para ver si están en condiciones óptimas de disputar la Copa del Mundo.
No obstante, el Gringo analizó en conferencia de prensa lo que será el choque frente a los islandeses y allí lanzó una sorpresiva queja contra a una decisión de la AFA: jugar este amistoso a una semana del debut en el Mundial 2026.
Scaloni lanzó una sorpresiva queja a una decisión de la AFA, a días del debut en el Mundial
"¿Qué es lo que te preocupa hoy a ocho días del debut del Mundial?", fue la pregunta que le hicieron. Ante ello, Scaloni fue contundente y respondió: "¿Hoy? El partido de mañana, de verdad, porque el partido de mañana es una piedra importante porque hay que jugarlo y quieras o no, lo vas a jugar con los chicos que van a estar en el Mundial".
"Viendo todo lo que está pasando, a mí me preocupa eso, sinceramente, porque si no estuviera el partido, y no lo digo de mal, porque el partido lo vamos a jugar, lo vamos a jugar al máximo, pero si no estaría el partido tendríamos mucha más tranquilidad para poder preparar la Argelia", agregó.
Por último, el Gringo Scaloni se refirió a la situación de los jugadores que están lesionados o que arrastran una molestia: "Cuando se generan estos tipos de partidos nunca pensás que vas a llegar de esta manera, con esta mala suerte que hemos tenido con estos chicos, que no están al 100%, y bueno, me preocupa jugar el partido y que terminen bien, esa es la realidad, porque yo creo que si terminamos bien, sin ningún tipo de problema, vamos a llegar bien. Dentro de todo lo que parece vamos a llegar bien, no tengo por qué quejarme, pero falta jugar el partido de mañana", concluyó.