En la conferencia de prensa previo al amistoso contra Islandia, Lionel Scaloni sorprendió con una contundente queja sobre una decisión de la AFA.

Este martes a las 22:00 (hora de Argentina), la Selección argentina disputará su último amistoso ante Islandia previo a lo que será el debut mundialista frente a Argelia el próximo martes 16 de junio. De cara a este compromiso, Lionel Scaloni ya tiene definido el once y también probará a algunos jugadores que llegan con lo justo de físico para ver si están en condiciones óptimas de disputar la Copa del Mundo.

No obstante, el Gringo analizó en conferencia de prensa lo que será el choque frente a los islandeses y allí lanzó una sorpresiva queja contra a una decisión de la AFA: jugar este amistoso a una semana del debut en el Mundial 2026.

Scaloni lanzó una sorpresiva queja a una decisión de la AFA, a días del debut en el Mundial "¿Qué es lo que te preocupa hoy a ocho días del debut del Mundial?", fue la pregunta que le hicieron. Ante ello, Scaloni fue contundente y respondió: "¿Hoy? El partido de mañana, de verdad, porque el partido de mañana es una piedra importante porque hay que jugarlo y quieras o no, lo vas a jugar con los chicos que van a estar en el Mundial".

Lionel Scaloni conferencia de prensa vs Honduras Scaloni no le gustó la decisión de la AFA de jugar el amistoso contra Islandia a una semana del debut mundialista. Prensa AFA

"Viendo todo lo que está pasando, a mí me preocupa eso, sinceramente, porque si no estuviera el partido, y no lo digo de mal, porque el partido lo vamos a jugar, lo vamos a jugar al máximo, pero si no estaría el partido tendríamos mucha más tranquilidad para poder preparar la Argelia", agregó.