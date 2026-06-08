"Que digan eso me jodió": el enojo de Scaloni con un periodista, que involucra a Messi y Cristiano Ronaldo

Lionel Scaloni hizo una pertinente aclaración respecto de un malintencionado malentendido referido a su relación con Messi en el día a día de la Selección.

Lionel Scaloni habló este lunes por la tarde en conferencia de prensa en la previa del amistoso del martes de la Selección argentina contra Islandia. En la misma, entre otros temas, confirmó que Lionel Messi sumará minutos mañana ante el elenco nórdico. Pero esa no fue la única alusión que hizo al astro rosarino.

Días atrás, en una entrevista con Olé y habló sobre su relación con la Pulga: "Cada decisión que hemos tomado, la hemos hablado con él. Es inútil que yo me ponga a decir acá que decido yo: en el caso de él, y creo que es merecido, voy siempre a hablarlo y le pregunto cómo está", indicó en referencia a cuándo y cuánto juega el 10.

Esta declaración fue tomada luego por el diario español Marca y deformada con el siguiente titular: "Yo no soy el que manda, todas las decisiones pan por Messi". Esta falsa afirmación se viralizó en redes y medios de todo el mundo y llevó a que le preguntaran a Roberto Martínez, DT de la Selección de Portugal, si él hacía lo mismo con Cristiano Ronaldo -a lo que respondió negativamente-.

El enojo de Lionel Scaloni en conferencia de prensa El enojo de Lionel Scaloni en conferencia de prensa DSports Esto generó el enojo de Scaloni, que hoy se encargó de esclarecer el malintencionado malentendido: "El otro día me preguntaron en un medio de Argentina si yo hablaba con Leo y las decisiones en cuanto a él, y tergiversaron la respuesta en los medios de afuera. Salió en todos lados que yo consultaba todo con él", apuntó en primer término.

"Quiero aclarar las cosas, sobre todo por él, porque no cabe; a mí tanto no me importa lo que piense la gente", remarcó. Y se refirió al incidente con el entrenador del seleccionado luso: "Hasta le preguntaron al técnico de Portugal si hacía lo mismo con Cristiano y después, lógicamente, dijo que él trabaja de manera diferente el equipo lo arma él; que es exactamente como trabajo yo también".