Lautaro Martínez expuso su feroz interna con Lionel Scaloni a través de un inesperado gesto

Sin hacer declaraciones, Martínez expuso su malestar con las decisiones de Scaloni a través de un sorpresivo gesto.

Una interacción en redes sociales volvió a poner a Lautaro Martínez en el centro de la conversación luego de la final del Mundial 2026. El delantero argentino quedó involucrado en una polémica en la que cuestionaba una decisión tomada por Lionel Scaloni durante el partido decisivo.

El episodio tuvo lugar en una publicación de Instagram de la cuenta Spazio Inter, medio italiano que se refirió a la ausencia del atacante del Inter durante el encuentro. El posteo incluía una imagen editada en la que aparecían Lautaro y el entrenador de la Selección argentina, junto con el mensaje: "Lautaro Martínez se quedó en el banco: estalló la polémica en Argentina".

El deportista quedó en el centro de las miradas tras una llamativa interacción en Instagram. EFE La publicación retomaba el debate generado después de la final y mencionaba las opiniones de algunos medios que señalaron como un posible error táctico que el goleador no hubiera ingresado al campo de juego.

El futbolista no realizó declaraciones sobre la decisión de Scaloni ni explicó el motivo de su interacción. Sin embargo, el deportista le dio me gusta a la publicación y para muchos fue suficiente para que muchos usuarios interpretaran el gesto como una señal de disconformidad del Martínez con la determinación del entrenador.

La publicación de Spazio Inter. Captura de pantalla Instagram Spaziointer.it. ¿Qué dirá Scaloni al respecto?