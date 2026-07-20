El restaurante de Lautaro Martínez en Milán que fusiona dos culturas

El éxito del goleador llegó a las mesas italianas. El futbolista Lautaro Martínez y su esposa Agustina Gandolfo lideran un restaurante exclusivo en Milán que fusiona lo mejor de dos culturas .

El local llamado Coraje Milano abrió sus puertas en el año 2022 en una zona elegante . El nombre rinde un homenaje directo al esfuerzo de la pareja desde su salida de Mendoza .

La propuesta combina de forma armónica las recetas tradicionales de Argentina con las mejores técnicas de Italia. El espacio cuenta con una cocina abierta para observar el trabajo de los cocineros.

En la planta baja atienden desayunos y meriendas para un público de paso rápido por la ciudad. El piso superior guarda un ambiente íntimo con chimenea reservado para cenas formales.

Un detalle emotivo del menú de día es la tostada con manteca y dulce de leche. Este plato recuerda la infancia de Agustina junto a las enseñanzas de su abuela paterna.

La carta nocturna ofrece opciones variadas que van desde pastas frescas hasta carnes de gran nivel. Las empanadas artesanales y el risotto propio de la casa son los platos preferidos.

El costo promedio para almorzar o cenar varía entre los 40 y los 70 euros individuales. Las empanadas cuestan doce euros y el plato principal ronda los 28 euros.

Los precios se mantienen en un rango medio alto para el mercado de la zona milanesa. El lugar recibe constantes visitas de fanáticos del fútbol y amantes de la buena comida.