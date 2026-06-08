Argentina ya conoce su camino en el Mundial 2026: rivales, sedes y cómo seguir a la Selección

La espera terminó para los hinchas argentinos que planean seguir a la Selección Argentina en el Mundial 2026 . Tras el sorteo realizado por la FIFA, el equipo dirigido por Lionel Scaloni ya conoce a sus rivales, las ciudades donde disputará sus encuentros y el recorrido que deberá afrontar en la primera etapa del torneo.

Con la logística definida, miles de fanáticos comenzaron a organizar vuelos, hospedajes y traslados para acompañar al vigente campeón del mundo.

Argentina integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. El debut será frente a los africanos, luego llegará el duelo ante los austríacos y la fase inicial se cerrará contra los jordanos, una de las selecciones que disputará su primera Copa del Mundo. La Albiceleste aparece como una de las favoritas para quedarse con la zona, aunque deberá enfrentar a rivales que llegan con realidades muy diferentes y con el objetivo de dar la sorpresa.

La FIFA confirmó que los encuentros del Grupo J se disputarán en tres escenarios de Estados Unidos. El debut ante Argelia tendrá lugar en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Días después, Argentina viajará hacia la costa oeste para jugar frente a Austria en el Levi's Stadium de la región de San Francisco. Finalmente, el cierre de la fase de grupos será en el AT&T Stadium de Dallas contra Jordania.

A diferencia de otros grupos que quedaron repartidos entre distintos países anfitriones , la Selección tendrá la ventaja de disputar toda la primera ronda dentro de territorio estadounidense. Esto simplifica la planificación de los viajes para los hinchas y reduce los tiempos de traslado entre una ciudad y otra. Aunque las distancias siguen siendo importantes, el recorrido evita cruces fronterizos y permite organizar una ruta relativamente ordenada entre el centro, el oeste y el sur del país.

selección argentina Argentina buscará el bicampeonato en este Mundial 2026. X/@Argentina

Los rivales que tendrá la Albiceleste

Argelia será el primer obstáculo. El conjunto africano regresa a una Copa del Mundo con una generación que mezcla experiencia y juventud. Austria, dirigida por Ralf Rangnick, aparece como el adversario más exigente del grupo y cuenta con futbolistas de renombre internacional como David Alaba, Marcel Sabitzer y Konrad Laimer. Jordania, en tanto, afrontará la primera participación mundialista de su historia y buscará aprovechar el entusiasmo de un debut histórico.

Para Lionel Messi, el torneo también tendrá un significado especial. El capitán argentino afronta lo que probablemente sea su última Copa del Mundo, acompañado por una base importante de futbolistas que conquistaron el título en Qatar 2022 y la Copa América. Scaloni mantuvo gran parte de la estructura campeona y volverá a apoyarse en nombres como Emiliano Martínez, Cristian Romero, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Qué puede pasar después de la fase de grupos

El nuevo formato del Mundial contará con 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona avanzarán directamente a los dieciseisavos de final, instancia a la que también accederán los ocho mejores terceros. Si Argentina termina en el primer lugar del Grupo J, enfrentará al segundo clasificado del Grupo H. En caso de finalizar segunda, se cruzará con el líder de esa misma zona.

Con rivales definidos, sedes confirmadas y calendario establecido, la cuenta regresiva ya entró en una nueva etapa. Para la Selección comenzará la defensa de la tercera estrella; para los hinchas, el desafío será recorrer miles de kilómetros detrás de un sueño que vuelve a unir a todo un país.