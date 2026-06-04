Mundial 2026: las ciudades donde se podrá viajar entre partidos sin tomar un avión

Cuando los hinchas empiezan a imaginar un viaje al Mundial 2026 , suelen pensar en vuelos interminables entre una ciudad y otra. No es una idea descabellada. La Copa del Mundo se jugará en tres países y algunas sedes están separadas por miles de kilómetros.

Sin embargo, hay una parte del mapa que ofrece una realidad bastante diferente y que podría transformarse en una oportunidad para quienes buscan ahorrar dinero durante el torneo.

La edición 2026 tendrá 16 ciudades anfitrionas repartidas entre Estados Unidos, México y Canadá. Pero no todas están aisladas unas de otras. Algunas se encuentran relativamente cerca y cuentan con conexiones ferroviarias y terrestres que permiten moverse sin necesidad de pasar por aeropuertos. Para muchos viajeros, esa diferencia podría representar cientos de dólares de ahorro durante varias semanas de competencia.

La región más favorable para quienes quieren evitar vuelos aparece en la costa este de Estados Unidos. Allí se concentran ciudades como Nueva York, Filadelfia, Boston y Washington, conectadas por el corredor ferroviario más importante del país.

Amtrak, la principal empresa ferroviaria estadounidense, ya destaca estas ciudades dentro de sus guías de viaje vinculadas al Mundial. Los trayectos pueden realizarse en pocas horas y permiten llegar directamente a zonas céntricas sin los tiempos de espera habituales de los aeropuertos.

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Por ejemplo, Nueva York y Filadelfia están separadas por menos de dos horas de tren, mientras que Washington y Nueva York cuentan con múltiples servicios diarios. Para quienes tengan entradas en varias de estas sedes, la combinación resulta especialmente atractiva.

Vancouver y Seattle, otra combinación interesante

En el extremo noroeste del continente aparece otro corredor que podría resultar útil para los aficionados. Vancouver, una de las sedes canadienses, mantiene conexiones terrestres frecuentes con Seattle, ciudad estadounidense que también recibirá partidos del Mundial.

La distancia entre ambas ciudades es considerablemente menor que la existente entre muchas otras sedes del torneo. Por ese motivo, algunos viajeros ya consideran la posibilidad de utilizar una sola ciudad como base y trasladarse para determinados encuentros.

Además del ahorro económico, esta alternativa permite reducir tiempos asociados a los controles aeroportuarios y facilita una experiencia de viaje más flexible.

Cuándo el avión sigue siendo la mejor opción

A pesar de estas ventajas, no todos los recorridos podrán realizarse por tierra. Las enormes dimensiones de Estados Unidos obligarán a utilizar vuelos internos en muchos casos. Viajar entre Los Ángeles y Nueva York, entre Dallas y Vancouver o entre Miami y Seattle implica recorrer distancias que hacen poco práctico cualquier otro medio de transporte.

Por esa razón, la mayoría de los especialistas recomienda analizar el calendario antes de comprar pasajes. Concentrar varios partidos en una misma región puede reducir notablemente los gastos y simplificar la logística del viaje.

A medida que se acerca el Mundial, una idea empieza a ganar fuerza entre quienes ya planifican la aventura: no siempre será necesario subirse a un avión para seguir a la Selección o disfrutar del torneo. En algunas zonas del mapa, los trenes y buses podrían convertirse en aliados inesperados para recorrer la Copa del Mundo de una manera más cómoda y económica.