Argentina, después del Mundial 2026: canciones para volver a empezar

El rock de Argentina nunca necesitó ganar para convertirse en historia. Charly García y Luis Alberto Spinetta , entre otros, escribieron canciones sobre cambios, pérdidas, incertidumbre y nuevos comienzos. Escuchadas después de una final perdida, algunas frases adquieren otro significado y pueden acompañar una pregunta universal: qué hacemos cuando el resultado no es el esperado.

Además de Nace una flor, todos los días sale el sol, " Inconsciente colectivo " (de Charly García ) aporta esperanza y sentido al día después porque la canción indica que la libertad significa poder volver a empezar:

Pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más. Y llega un punto en que no querés. Mama la libertad, siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está

No existe una frase capaz de borrar el dolor de inmediato. Aunque muchas veces el dolor no se va y lo que sugiere Desarma y sangra de Serú Girán es que cuando el pensamiento estimula el dolor, el alma deja de ser alma.

Miro alrededor: heridas que vienen, sospechas que van. Y aquí estoy pensando en el alma que piensa, y por pensar no es alma . Desarma y sangra.

Fragmento de Desarma y sangra (Charly García) Serú Girán.

Spinetta: continuar después de perder

En "Seguir viviendo sin tu amor", Luis Alberto Spinetta expresa dos palabras muy fuertes: seguir viviendo, aunque el resultado - el triunfo, el amor deseado- no haya sido el esperado. Mientras que en "Barro tal vez", Spinetta expresa un mensaje que diferencia un resultado (victoria o derrota) de lo que uno quisiera ser (en este caso, una canción):

Si no canto lo que siento me voy a morir por dentro, he de gritarle a los vientos hasta reventar. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar. Ya lo estoy queriendo. Ya me estoy volviendo canción.

Fragmento de "Barro tal vez" (Spinetta)

Ninguna de estas canciones afirma literalmente que perder sea ganar. El mensaje de fondo está en la verdadera diferencia que existe entre perder (que permite la oportunidad de cambiar y transformar lo aprendido en la próxima decisión) y la verdadera derrota que es decidir (muchas veces sin darse cuenta) renunciando a la libertad.